Flor Peña ¡Lo hizo de nuevo! y, como es habitual, se llevó miles de elogios con su nueva publicación en Instagram. Es que la actriz es muy activa en la red social y derrite a parte de sus 6 millones de seguidores con cada una de las fotos que publica.

Flor Peña conquista con sus posteos en Instagram. Foto: https://www.instagram.com/flor_de_p/

En las últimas horas, Flor enloqueció a sus fans desde Salta, sentada sobre un sillón flotante y en ropa interior de encaje negra.

“Atardece que no es poco”, escribió en la descripción y arrobó a DivasPlay, la plataforma del momento en la que comparte contenido para adultos.

Los mensajes de sus admiradores no tardaron en visibilizarse. “Querida eso no da a la calle porque causas tremendo choque y embotellamiento”, “¿Querés que me agarre un paro?”, “La más linda del condado”, “Flor, eres hermosa, muy lindos pies, bellos talones”, la elogiaron.

Flor Peña enloqueció a sus seguidores desde Salta, sentada sobre un sillón flotante y en ropa interior de encaje. Foto: Instagram/@flor_

Dónde vive hoy Flor Peña

Flor Peña alquila una espectacular casa que comparte con su pareja y sus tres hijos, Tomás y Juan Otero, y Felipe Ponce de León. Está ubicada en Nordelta, tiene muelle a un lago artificial, pileta y amplios ambientes. Sin embargo, también pasa algunos días en Salta, provincia de la que su futuro marido, Ramiro Ponce de León, es oriundo.