Florencia Peña volvió a hablar del poliamor y esta vez fue determinante

Flor Peña tiene un carisma que la convierte en una actriz única. Es una de las artistas más populares de la escena artística argentina. En Instagram tiene más de 6 millones de seguidores. Encandila a todo el público con cada uno de sus proyectos.

La actriz se encuentra casada con Ramiro Ponce de León. Llevan más de 10 años juntos y Flor Peña siempre habló sobre su vínculo y como llevan juntos tanto tiempo en pareja. Muchas veces habló sobre el poliamor y las reglas que esto conlleva. Nuevamente, fue consultada sobre el tema y fue determinante con su respuesta.

La respuesta de la actriz sorprendió a todos y reveló detalles de esta modalidad de vínculo. La actriz no dudó en contestar a la pregunta sobre poliamor y llamó la atención de todos al revelar esta nueva situación: “Fueron cinco años de vivir separados y necesitamos eso en ese momento. Ahora estamos como en otra. Yo creo que las relaciones tienen que ver con la madurez de cada ser y los contratos se pueden replantear, no es un contrato que se sella y te quedaste”

“Hace 11 años que estamos juntos y nuestras necesidades como pareja fueron cambiando, y ni hablar cuando llegó Felipe. Yo siempre me planteo lo incómodo, y es incómodo plantearse la monogamia porque hay algo de pertenencia, de nuestros mandatos, de la estructura, de que culturalmente somos seres monogámicos aunque no lo seamos de manera natural” explicó la actriz, dando a entender que ya no practica el poliamor y que ahora tiene otras necesidades como pareja junto a Ramiro Ponce de León.

La actriz jamás pasa desapercibida. Causa revuelo con cada aparición pública y con sus declaraciones a la prensa. En esta ocasión, no fue la excepción y sorprendió a todos con una determinante respuesta.

Flor Peña habló sobre su matrimonio con Ramiro Ponce de León y contó que ya no practican el poliamor y que ahora se encuentran en otro momento de la vida y de su relación, en donde las prioridades son otras: “Estoy por cumplir 50 y las prioridades también se ponen en otro lado. El sexo también cobra otra dimensión distinta. Esa importancia después se pone en un lugar más relativo, y no tiene que ver solo con la edad, yo voy a ser siempre una mina muy sexual, pero con prioridades”