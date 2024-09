La lapidaria crítica de Juan Otero a la serie “Casado con Hijos”

“Casado con Hijos” es de las series argentinas más celebradas por los argentinos. Tras adaptar la serie estadounidense “Married with Children” en 2005, logró ganar más de 4 premios Martín Fierro.

“No me voy a comer nada tus galletitas, son insulsas, son terribles porque vos cocinás horrendo... Ay, que la inocencia te valga...” destacó el personaje María Elena Fuseneco en uno de sus episodios.

Ahora bien, pese a que la serie culminó en 2006, es recordada por todos los argentinos a través de los memes en redes sociales. Es por ello que las críticas del hijo de Flor Peña sorprendió a todos los usuarios.

¿A Juan Otero no le gustó Casado con hijos?

Las declaraciones del joven fueron brindadas durante su participación en La Noche del Dente (América TV). Ahí, confesó que nunca había visto la exitosa serie de su madre.

“Es verdad que nunca he visto Casado con Hijos, chicos. Real”, destacó Juan Otero cuando el conductor le preguntó si realmente no había visto Casados con Hijos.

Seguidamente, Juan Otero recalcó que no lo veía porque lo consideraba aburrido. Desde este punto, consideraba que el estilo de humor en la serie es más para otro tipo de generación.

Un artista plástico pinta sobre billetes personajes icónicos de la historia y el entretenimiento

“La verdad es que me re aburro mirándolo, pero porque es más para viejos. Sorry chicos, lo siento”, recalcó el nuevo participante de Cantando 2024.

Tras su contundente crítica, Brenda di Aloy (quien era invitada también del programa) lo fulminó por sus dichos. Fue ahí cuando el joven agregó que se rio un montón durante la obra de teatro sobre el programa.

Un artista plástico pinta sobre billetes personajes icónicos de la historia y el entretenimiento

“¡No, no podés decir eso, es un programón!”, aseguró la licenciada en Comunicación, a lo que Otero respondió: “La fui a ver al teatro y ahí me cag** de risa, me morí”.

La reacción del público a los dichos de Juan Otero

Desde otro aspecto, las declaraciones del joven no fueron bien recibidas. Algunos de los usuarios acusaron a Juan Otero de ser “maleducado” y “pedante”.

“No me lo banco a ese pibe, está subido a un pony, mal educado, sobrador. Pedante”, “Ya de la manera que se sienta te da a entender lo pelotudo que es”, “¿Y cuál es el problema con ser viejo? Está el famoso dicho, la juventud es una enfermedad que se cura con el paso del tiempo, al menos que alguien muera joven, llegará que viejo y la vejez es más larga que la juventud”, destacaron algunos usuarios.