Revelaron detalles del personaje de Jorgelina Aruzzi en “Casados con Hijos”: reemplazará a María Elena

Mucho se especuló acerca del reemplazo de María Elena Fuseneco en la vuelta de “Casados con Hijos” luego de la baja de Érica Rivas. Cuando faltan tan solo algunos meses para el estreno de la obra en el teatro se confirmó que un nuevo personaje se integrará a la ficción y estará a cargo de Jorgelina Aruzzi y ya repasa el libreto.

La actriz se encuentra en la preparación de su papel y el aprendizaje de su guion junto a Marcelo de Bellis, quien interpreta a Dardo. La exprotagonista de “El Primero de Nosotros” será su nueva pareja en la ficción.

Jorgelina Aruzzi y Marcelo de Bellis se juntaron a repasar el guion de "Casados con Hijos" Foto: Instagram/marcelo.debellis

Para completar el vacío que ocasionó la partida de Rivas, los productores idearon que Dardo no estará solo en la versión teatral de la sitcom. Según confirmó Gustavo Yankelevich, el vecino de la familia Argento iniciará una nueva relación con una extranjera luego de separarse de María Elena.

Jorgelina Aruzzi se pondrá en la piel de Azucena, el nuevo amor de Dardo que conoció en Europa y que viajará a la Argentina especialmente para concer a Pepe (Guillermo Francella), Moni (Flor Peña), Paola (Luisana Lopilato) y Coqui (Darío Lopilato). “Es un personaje que nada que ver al de Érica, no es amiga de Moni. Llega del exterior”, indicó el productor en “LAM”.

Casados con hijos

Al mismo tiempo descartó que por los tiempos de sus protagonistas, la obra no hará gira por el país sino que contará con funciones únicamente en Buenos Aires. “Empezamos la noche de Reyes y terminamos el último domingo de febrero porque Luisana no puede hacer más que ese tiempo. Son más o menos 80 funciones. No habrá gira”, precisó.

“Lindo reencontrarnos Jor querida. #Casados2023″, manifestó de Bellis en una postal junto a su compañero que publicó en redes sociales y entusiasmó a todos los fanáticos.

Cuánto salen las entradas para ver Casados con Hijos

La primera función será el jueves 5 de enero a las 20.30 y las entradas ya salieron a la venta. Parten desde los 6 mil pesos más el costo del servicio para la Platea lateral o el Super pullman de las filas 6 a 10. Luego ascienden a 8 mil pesos para las Super pullman de las filas 1 a 5 y llegan a valer hasta los 10 pesos para las primeras filas.