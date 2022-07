María Elena Fuseneco es uno de los personajes más queridos de “Casados con Hijos”. Interpretada por Érica Rivas, protagonizó en pantallas escenas memorables de la sitcom de Telefe. Pero la actriz no será parte de la adaptación de la historia en el teatro y su compañero Marcelo de Bellis reveló cómo se suplantará su rol.

Luego de verse cancelado por la pandemia de coronavirus, el proyecto de llevar a “Casados con Hijos” sobre el escenario está a punto de volverse una realidad. Anunciado su estreno para el 2023 en el Gran Rex crecen las expectativas sobre cómo será la adaptación de la obra.

Cómo seguirá Dardo sin el personaje de María Elena. Foto: Web

En medio de la espera de los fanáticos para ver en vivo a Pepe (Guillermo Francella) y Moni Argento (Flor Peña), fue de Bellis quien anticipó algunos detalles. El actor que supo ponerse en la piel de Dardo Fuseneco contó: “Estamos afianzándonos con el libro y está todo listo”. Al mismo tiempo advirtió: “Hasta que no lo vea...”.

En comunicación con “Agarrate Catalina”, lamentó que “se ha postergado tanto, pasaron tantas cosas, era impensada la pandemia, en el 2020 se devolvieron 76 smil entradas”, y atinó: “Si Dios quiere volvemos”. En cuánto a qué se podrá ver sobre la trama, reveló que su personaje: “Ha sufrido una crisis matrimonial importante, no puedo anticipar mucho. En el último capítulo ellos se habían ido a París, pero de ahora no puedo contar nada porque sería tremendo”.

Marcelo de Bellis y Érica Rivas como Dardo y María Elena Fuseneco Foto: Web

Ante la pregunta sobre si Dardo estará solo por la ausencia de Rivas como María Elena, el artista anticipó intrigante: “No te lo puedo decir, puede aparecer la suegra, otra mujer, la hermana, no sabemos. Bueno yo sí lo sé pero no lo puedo contar, porque además el misterio se acaba el día del estreno. Hay muchas posibilidades atractivas. Dardo no va a estar solo, y hasta ahí puedo contarte”.

Marcelo de Bellis sobre el fenómeno de “Casados con Hijos”

“Es tan atípico lo que pasó con ‘Casados con hijos’, yo no recuerdo un caso similar. Hace más de 17 años que estamos en pantalla y el programa cada vez que se repite gana en su franja. Se espera que el teatro sea un suceso y creo que va a ser así”, cerró.