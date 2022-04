Tras varias postergaciones a causa de la llegada de la pandemia, la obra teatral de Casados con hijos logrará ver la luz en 2023.

La fecha original para el estreno era el mes de junio 2020, contando con la participación de casi todos los actores originales de la serie. Sin embargo, una de las grandes ausencias es la de Érica Rivas.

"Casados con hijos" llegará al teatro en 2023. (Prensa)

Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato, y Marcelo De Bellis se reunieron para inmortalizar en una foto el anuncio de su regreso a la sitcom en versión teatral.

Michael Bublé fue el encargado de retratar el encuentro de los actores. (Prensa)

La fotografía fue tomada por Michael Bublé, quien acompañó a su esposa Luisana Lopilato a la reunión con sus excompañeros de set.

"Casados con hijos" llegará al teatro Gran Rex tras varias cancelaciones por la pandemia. (Prensa)

La obra se llevará a cabo en el teatro Gran Rex y se espera que debute a principios del otro año.

El conflicto de Érica Rivas con la producción de Casados con Hijos

La actriz que interpretaba a “María Elenena Fuseneco” en la serie reveló en diálogo con Diario Show en 2021 el problema que tuvo con la producción y que sería el motivo de no estar entre los actores para la obra de teatro.

Marcelo de Bellis y Érica Rivas como Dardo y María Elena Fusceneco

“Yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo. Es muy difícil estar ahí, pero yo no quería no estar. Al contrario: yo amo a María Elena y la amé siempre”, expresó.