Casados con hijos fue un antes y un después en la televisión argentina que llevó a la popularidad a varios de sus actores y que el público sigue recordando. Es que, la comedia de dos temporadas, que se transmitió en la pantalla en 2005 y 2006 fue un éxito rotundo, tanto que no dudaron en trasladarlo al teatro el año pasado.

//Mirá también: Erica Rivas acusó a la producción de Casados con Hijos: “Me echaron y me dijeron feminazi”

Sin embargo, debido a la pandemia por Covid-19 y a las medidas sanitarias impuestas por el gobierno, la tira no puedo tener su adaptación sobre las tablas. Además de esto, se había informado desde un primer momento, que Érica Rivas (46), quien interpretaba a la gran María Elena Fuseneco, no formaría parte del elenco.

Érica Rivas y Flor Peña en "Casados con hijos". Foto: captura video

“El periodismo de chimentos es un mundo con el que no tengo nada que ver. Imaginate lo que fue para mí todo el año pasado, estar en esos programas en los que nunca participé, ni quiero participar, ni participaré, un horror”, expresó la actriz cuando le consultaron por la situación mediática en una entrevista para La Nación por su protagónico en la película “El Prófugo”.

//Mirá también: Ethel, la mendocina que imita a María Elena Fuseneco: “Me siento identificada con ella”

El elenco de Casados con hijos

“Me cuesta mucho hablar de mí si no es por un trabajo. Soy una persona re común, no siento que le pueda interesar a alguien mi intimidad, mi vida cotidiana. Y mi trabajo no tiene nada que ver con esos programas. Quien tenga ganas de estar, está perfecto, pero yo no. Me hacen muy mal y me ponen muy nerviosa”, indicó Rivas.

Sobre su paso por la comedia dirigida por Claudio Ferrari expresó: “Te juro que ver que mi trabajo alcanzó semejante nivel de popularidad gracias a Casados con hijos para mí es algo hermoso... Ese programa fue un regalo del cielo. Los memes, la gente que copia a María Elena, que todavía la tienen tan presente, me encanta”.

En relación a la baja del teatro, desde la producción habían comentado que “El personaje de María Elena no va a estar porque Ériva Rivas se había comprometido de palabra y en todos estos meses no firmó”.