Cuando se conoció que Érica Rivas no iba a formar parte de la versión teatral del famoso programa “Casados con hijos” se habló sobre los supuestos problemas entre la actriz que dio vida a “María Elena Fuseneco” y la producción de la obra.

En una reciente entrevista que realizó Érica Rivas al medio Página 12, la intérprete se refirió a su abrupta salida de la obra y su reacción al ser señalada como “feminazi”.

Casados con hijos

“Me comí que el director me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada. Y mi transpiración llegaba desde el cuello a los pies. Me decían, bueno, no te preocupes que nos ponemos el pañuelo. Pero es mucho más que eso”, aseguró Rivas.

La actriz explicó que ella no había renunciado a la obra, como en un principio se hizo saber al público: “Yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por whatsapp a la vez que hacían público un mail privado”.

"María Elena Fuseneco" no hizo parte de la obra de “Casados con hijos”.

“Me echaron por ser feminista que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho me decían, no seas pan amargo. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas”, expresó Rivas.

Sobre el correo que se hizo público, Érica Rivas dijo: “Ese mail lo mandé después de que me llegaran unos mini guiones para hacer avances por radio y la verdad es que no entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer. O más bien, te podrías reír pero ese no puede ser el remate del chiste porque ya no es gracioso, más bien podría ser gracioso que haya dinosaurios que se ríen de eso”.

La actriz explicó que ella no renunció a la obra. Gentileza

La actriz que dio vida a “María Elena” aseguró que le dolió todo lo ocurrido con la obra de “Casados con hijos”, ella expresó que se sintió sola y sin representación dentro de las directivas de la producción, ya que todos eran hombres: “¡Mucho! Sobre todo por la falta de apoyo colectivo”.

“Eran todos hombres, los productores, los guionistas, la dirección… entonces ¿cómo no buscar otra mirada? ¿No podían poner a una mina? No, no. Que se vaya la pan amargo. No vengas a pincharnos el globo”, siguió.

La actriz señaló que la trataron de "feminazi".

“Yo me sentía como en esas reuniones donde decís, “che, a ver si un día lavan los platos ustedes. Y te dicen ¡uhhh qué hincha pelotas! Así me sentía. Porque, chicos, estaba diciendo una boludez, algo lógico, que se cae de maduro, no estaba rompiendo todo. Tal vez hubiera tenido que hacerlo”, concluyó la actriz.