Pasaron dos años desde que se canceló el debut teatral de “Casados con Hijos” por la pandemia. Sin embargo, lo que más resonó entre los fans de la tira fue la ausencia de Érica Rivas, quien interpretaba a María Elenena Fuseneco. Después de un tiempo, se develó el misterio.

Marcelo de Bellis y Érica Rivas como Dardo y María Elena Fusceneco

“Todavía no tengo nada cerrado. No estoy del todo segura porque quiero ver a ver cómo es este nuevo Casados con Hijos, que implica también pasarlo en este momento del mundo. No sé qué es lo que se va a decir, lo que se va a hacer, de qué nos vamos a reír”, expresó la actriz antes de confirmar si participaría o no.

La actriz en su recordado personaje de María Elena, clave en el éxito de la sitcom de Telefe.

Mientras tanto, el resto del elenco, Guillermo Francela, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato y Marcelo De Bellis, promocionaba la obra, la cual tenía miles de localidades vendidas. Pese a esto, tuvieron que hacer marcha atrás debido al avance del coronavirus.

Sin funciones, los seguidores de “Los Argento” nunca dejaron de preguntarse qué sería del icónico personaje de pelo carré en caso de que se reanudara el proyecto. Recién fue durante 2021 que Rivas dialogó con Teleshow y dio ciertos detalles.

“Yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo. Es muy difícil estar ahí pero yo no quería no estar. Al contrario: yo amo a María Elena y la amé siempre”, expresó.

Érica Rivas en el ciclo Caja Negra de Filo News. (Captura)

El conflicto se desencadenó en relación a la trama y el guión. Si bien, los guionistas Diego Alarcón y Axel Kustchevasky no brindaron detalles, una de las primeras cosas que se filtraron, fue que esta vez Moni sería una “mujer empoderada” y que Pepe dejaría a un lado sus actitudes machistas.

“Es la única actriz del elenco que solicitó cambios en el guion, y cuando lo cambiaron no aceptó. No solo eso, sino que pidió más dinero ‘porque voy a tener que trabajar mucho más’”, indicó en ese momento el periodista Ángel de Brito.

Además, se filtró uno de los mail que mandó ella con sugerencias en los cambios de guión: “Pienso que dentro del nuevo horizonte que se nos está viniendo encima un hombre que se burla de una mujer que no se depila el bigote tendría que ser sancionado y burlado”, decía parte del escrito.

En los últimos días, se refirió a dicho correo en el ciclo Caja Negra: “Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto”, sentenció.