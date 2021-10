Florencia Peña decidió responder a los polémicos dichos de Érica Rivas sobre su salida de “Casados con Hijos”. En diálogo con Intrusos, la conductora de “Flor de Equipos” dio su opinión sobre la situación y la “sonoridad”.

//Mirá también: Érica Rivas sobre “Casados con Hijos”: “Fue un regalo del cielo”

“No estoy de acuerdo con lo que dice, yo la recontra banco como mujer, como compañera. La sororidad no tiene que ver con que uno esté de acuerdo con cualquier cosa que haga una mujer, ni yo tampoco puedo pedir que estén todos de acuerdo con lo que hago y digo”, explicó.

Las protagonistas se encuentran en un desacuerdo respecto a lo que sucedió con la obra.

“Yo fui sonora en el sentido que tanto Luciana como yo intentamos por todos los medios que ella estuviera”, subrayó.

“Hubo una cuestión entre la producción y Érica, yo siempre termino defendiendo todo y al final la culpable de todo soy yo. En este caso no tengo que ver porque ni siquiera soy parte de la producción. Pero si hubo cosas que no me gustaron, que no estuvieron buenas y con las que yo no acuerdo, eso no quiere decir que no la respete, que no la quiera y que no me parezca una genia como actriz”, agregó.

Flor Peña y el futuro de su relación con Érica Rivas

Sobre si la conductora estaría molesta con Rivas, Peña aseguró que no. “Yo tengo un ejercicio con mis hijos donde no me quedo a vivir en el enojo jamás. No soy rencorosa, me encantaría tomarme un café con ella. Tenemos miradas diferentes... acá tiene que ver con decisiones que a nosotros nos exceden a Lu y a mí, pero te puedo ratificar que las dos siempre quisimos que Érica estuviera no hubo acuerdo y la defendimos a muerte”.

//Mirá también: Erica Rivas acusó a la producción de Casados con Hijos: “Me echaron y me dijeron feminazi”

Sobre un posible reencuentro entre ambas actrices de “Casados con Hijos”, quien dio vida a “Moni Argento” aseguró que por el momento no.

El elenco de "Casados con hijos".

“Yo la llamaría, pero no me parece que es el momento. Tuve muchos frentes este año y estoy tratando de bajar los decibeles. Estoy un poco agotada, dejé de estar en Twitter, necesité correrme de los conflictos. No quiero hacerme cargo de cosas que no me pertenecen. Ella puede pensar lo que quiera, pero entiendo que no es el momento”, explicó.