Flor Peña es sin duda una de las actrices más reconocidas en el país. Sin embargo, ha demostrado que también destaca en otras áreas.

//Mirá también: Flor Peña al borde de la censura: posó completamente sin ropa

Flor Peña posteó una imagen sin nada de ropa y prendió fuego las redes Foto: Instagram @/flor_de_p

Su programa “Flor de Equipo” es el líder del rating por la mañana. Tanto que su cumpetencia, conducida por Mariana Fabbiani, llegó a su fin.

Y no es solo en el cine y en la televisión donde se la puede ver. Flor también la rompe en las redes. En Instagram suma 5.4 millones de seguidores que están a la espera de sus imágenes, ya sean de sus looks para el programa o un poquito más.

Flor Peña luciendo un body engomado ajustadísimo Foto: Instagram @/flor_de_p

De eso se trató su publicación más reciente. La actriz arrancó el finde con una foto donde se la ve luciendo un body negro engomado ajustadísimo que dejó muy poco a la imaginación.

El look pertenece a su marca de ropa, que combinó con el pelo suelto, un makeup muy natural y todos sus tatuajes a la vista. “Engomada de sábado bebé”, escribió en el pue de foto.

Flor Peña en Instagram Foto: Instagram @/flor_de_p

El palito para el Bailando

En una de las últimas jornadas del programa de Flor, la conductora se encontraba hablando con el panelista Marcelo Polino y su invitado Pablo Ruiz sobre los distintos realities que se encuentran actualmente en la televisión argentina.

Florencia Peña para "Flor de Equipo" Instagram | Instagram

//Mirá también: Flor Peña venció el frío en ropa interior diminuta y sin corpiño

Todos los presentes comenzaron halagando a “La Voz Argentina” y entonces la actriz mencionó: “Lo que tiene este programa es la excelencia, acá no hacen como que... Acá no hay gente que se esté riendo de otra en el sentido en el que son cantantes y si no son cantantes se van a su casa”.