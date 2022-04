¡Es un hecho! Vuelve “Casados con Hijos” en forma de teatro. Después de tantas idas y vueltas, Florencia Peña anunció este martes el regreso de una de las familias más queridas de la televisión argentina en su formato de obra en vivo. Pero no todo fue brillo y entusiasmo porque también se confirmó la ausencia de Érica Rivas.

En principio el estreno de la obra estaba previsto para las vacaciones de invierno del 2020, pero debió ser cancelada por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, hasta antes de la cancelación definitiva se especuló mucho acerca de la presencia del personaje de María Elena Fuseneco, uno de los más queridos de la sitcom.

Érica Rivas en su recordado personaje de María Elena, clave en el éxito de la sitcom de Telefe.

En su momento, la actriz reveló que la bajaron del elenco al proponer un cambio en la visión de la ficción a fin de dejar de transmitir discursos y actitudes machistas muy marcadas en la serie original. “Me echaron por romper las pelotas. Es así. Me echaron porque soy un grano en el ort*”, dijo por entonces en “Caja Negra”.

Y también contó: “Creo que ellos no quieren que yo esté. Ellos me echaron. Ellos no quieren que yo esté. Yo quiero estar. Re. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación. Como mujer, como actriz, como feminista, para mí es re importante. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa”. Sus palabras no fueron olvidadas y ante la noticia de la vuelta de “Casados con Hijos” los usuarios no tardaron en reaccionar.

A través de Twitter el nombre de Érica Rivas se mantuvo como trending topic durante todo el día por el gran nivel de repercusión que generó la novedad y su descartada presencia sobre el escenario. Entre los comentarios se destacaron aquellos que defendieron a la actriz y aseguraron que el show estaría incompleto sin ella.

Las reacciones más fuertes ante la ausencia de Érica Rivas en “Casados con Hijos”

La reacción en las redes por la ausencia de Érica Rivas Foto: Captura Twitter

