Florencia Peña se reencontró con sus excompañeros de “Casados con Hijos” para confirmar una de las noticias más esperadas: el regreso de la sitcom en forma teatral.

En realidad, la obra ya estaba lista para su estreno antes de la pandemia, pero el Covid-19 llevo a que los planes cambiaran por completo: ahora su fecha para su gran debut será en el 2023.

El elenco original de "Casados con hijos".

Qué pasará con el personaje de Érica Rivas en Casados con Hijos

La duda sobre el futuro de “María Elena Fuseneco”, el personaje que interpretaba Érica Rivas, ha estado entre los fans de la sitcom desde el anuncio.

La actriz en su recordado personaje de María Elena, en "Casados con hijos".

La encargada de hablar sobre qué pasará con el personaje fue Florencia Peña, quien en diálogo con Implacables, donde señaló que no va a haber nadie que reemplace a Rivas. “Solo vamos a estar nosotros”, aseguró.

"Casados con hijos" llegará al teatro en 2023. Foto del día del reencuentro entre los actores. (Foto: Prensa)

Con ese nosotros, Peña seguramente se refiere a su participación junto a la de Guillermo Francella, Luisana y Darío Lopilato, y Marcelo De Bellis.

La ausencia de Rivas en el regreso de la serie generó cientos de memes y reacciones a través de las redes sociales, especialmente en Twitter, donde los usuarios expresaron su opinión.

El descargo de Érica Rivas sobre el regreso de Casados con Hijos

Antes de la llegada de la pandemia y cuando se enteró del regreso de “Casados con Hijos” pero sin su personaje. Érica sorprendió con un descargo a través de sus redes, donde aseguró que ella no fue la que se bajó de la obra teatral, sino que la bajaron.

“Quiero aclarar que no, no me bajé del proyecto de Casados con hijos en el Gran Rex. Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impidan hacerlo en la nueva fecha anunciada”, aseguró.

El descargo de Erica Rivas en sus redes (Foto:Instagram)

Luego agregó: “Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por Whatsapp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo”.