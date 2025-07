Viviana Canosa apuntó sin filtros contra Mariana Fabbiani y expuso a su familia: “Hijo extramatrimonial”

Viviana Canosa dejó la televisión después de su polémico programa en El Trece, donde realizó varias acusaciones contra famosos. Ahora, la periodista tiene su ciclo en vivo en streaming. Fue allí que apuntó sin filtros contra Mariana Fabbiani y su marido.

No es la primera vez que Canosa habla de la conductora de DDM, ya que en su programa de televisión había amenazado a Fabbiani de contar secretos del pasado de la famosa y su familia. En Revueltos, el programa que comparte la periodista con Jorge Rial, contó detalles del conflicto entre ellas.

Mariana Fabbiani

Viviana Canosa apuntó contra Mariana Fabbiani y le dijo de todo

“No quiero responderles más a estos garc… A mí ese día me trajo muchos problemas con Adrián Suar. Adrián me dijo que no les conteste. A ella le molestó un comentario que yo hice y dijo ‘no amenaces y decilo’”, comenzó su relato Canosa en su programa.

Viviana Canosa

“Yo lo que sugerí fue que en el canal todo el mundo decía que el marido tiene un hijo extramatrimonial”, apuntó sin filtros la periodista. Luego, Canosa aclaró que no fue ella quien dio la noticia: “No lo dije yo, pero como dijo que no amenace, yo lo digo porque creo que eso es mentira. Yo le digo a las marcas que las contratan que se fijen en estas cosas”.

“Es la dueña, trata mal y le grita a un montón de gente que no lo cuenta públicamente porque sino se queda sin laburo. Te deseo lo mejor, Mariana, es horrible desear a la gente que se quede sin laburo”, agregó picante la periodista.

“Yo tengo una cara que capaz soy más fuerte en la cámara y detrás soy una buena mina, y no como vos que te hacés la buena en cámara y detrás de cámaras sos la peor de todas, la madrastra”, cerró sin filtros Canosa contra Mariana Fabbiani.