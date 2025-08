Mario Pergolini se sinceró y confesó cómo fue la vez que quiso ahorcar a Marcela Tauro: “Dije ‘la mato acá’...”

Después de haber estado ausente por muchos años, Mario Pergolini volvió a la televisión argentina y, como era de esperarse, su regreso destapó la caja de pandora. La primera polémica que se creó en contra del presentador fue debido al invitado que llevó para el debut de “Otro día perdido” y, ahora, en segunda instancia, su nombre vuelve a estar en el punto de la mira por el violento episodio que protagonizó con Marcela Tauro en el pasado.

Mario Pergolini. Foto: captura pantalla.

Más exactamente, Mario Pergolini asistió al programa de streaming de Ángel de Brito que se transmite por Bondi TV y allí, entre tantos temas abordados, el conductor de “LAM” preguntó: “¿Es cierto que a la Tauro la quisiste agarrar del cogote? En lo de Lucho supongo…”.

Lejos de ignorar la consulta y, sin ánimos de negar lo sucedido, Mario Pergolini confirmó: “Me acuerdo que estábamos viendo la tele y era mi primera época media famosa… entonces ella sale (Marcela), toda así jovencita, y dice: ‘Bueno Lucho tengo una noticia de Mario Pergolini’. Me acuerdo, en ese momento yo estaba con mi mujer, teníamos 26-27 años. Ella (Marcela Tauro) no sabía si contarlo o no, pero entonces termina diciendo una barbaridad… ¡Pero una barbaridad eh!”.

En ese sentido, Mario Pergolini siguió con el relato de lo ocurrido y detalló: “Me acuerdo mirar al costado y decirle a mi mujer: ‘ya vuelvo’. Me fui a Canal 9, en ese momento me dejaron entrar porque yo trabajaba ahí. Fui derecho a la oficina, la vi (a Marcela Tauro ) y fue lo primero que me salió. Dije: ‘la mato, la mato acá’. Ella se la vio venir porque antes me dice: ‘No, pará… lo que yo quise decir…’ pero igual se pusieron entremedio, no llegamos a mayores. Fue un escándalo, terminó a los gritos… teníamos la oficina ahí cerca… yo le decía ‘te voy a matar’”.

Marcela Tauro habló de su pelea con Mario pergolini

Después de que el propio Mario Pergolini destapara la caja de pandoras al aire, Marcela Tauro habló al respecto desde el piso de “Intrusos”.

En principio, Marcela Tauro expresó: “Debo haber dicho algo que hizo que él viniera a buscarme, pero no era la manera. Yo la verdad que soy de sanar las cosas. Me lo he encontrado varias veces y me ha saludado. No estoy justificando nada, me he mandado 25 mil macanas”.

Cabe aclarar que, la noche anterior, Pepe Ochoa reveló en “SQP” que Mario Pergolini se molestó porque, en su momento, Marcela Tauro contó que él le habría sido infiel a su esposa con su cuñada.

Ahora bien, claro que Marcela Tauro estaba al tanto de la información de Mario pergolini que dio en el pasado y, aclaró: “Al margen de eso, ayer, muy amablemente, me escribió por Instagram la cuñada de él. La mujer en cuestión. Me pidió que aclarara que ella no tenía nada que ver y que era errónea esa información. Debo aclarar que fue muy amorosa”.

También, Marcela Tauro sumó: “Yo le dije: ‘disculpame, pero no sé de qué me estás hablando’. Me dijo que me seguía toda la carrera. Y le respondí que en la medida en que yo lo pudiera decir, lo iba a hacer, que no tenía ningún problema”.