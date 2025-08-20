Wanda Nara reavivó los ataques contra Mauro Icardi y Elba Marcovecchio salió al cruce: “Hay bozal legal”

Durante las últimas horas, tanto la China como Mauro Icardi realizaron varias publicaciones en Instagram y, acto seguido, Wanda Nara reapareció en la misma red social con un contundente descargo direccionado hacia su expareja.

“Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias todas las noches para saber qué hago”, se lee al principio del primer escrito difundo por Wanda Nara en Instagram. Luego, la mediática se refirió a las responsabilidades económicas del futbolista: “Mientras incumplís yo pago todo y trabajo. Quizás cuando empieces a cumplir con los derechos de tus hijas, yo pueda trabajar menos”.

Wanda Nara mediante su cuenta secundaria de Instagram.

Al mismo tiempo, Wanda Nara hizo alusión a una supuesta conversación con Mauro Icardi: “Tanto te preocupan mis viajes, ocúpate de ser padre de las tuyas. Hace tres días cuando vos y yo hablamos por teléfono, esto no me lo dijiste. Ahora reviso las grabaciones, me gusta ser clara y hablar de frente”.

El descargo de Wanda Nara respondería al documento presentado por las abogadas de Mauro Icardi en donde se explica el motivo por el cual el deportista todavía no paga la cuota alimentaria de las 2 hijas que tuvo con la mediática.

Posteriormente, Wanda Nara usó nuevamente su cuenta secundaria de Instagram para realizar otra contundente publicación contra Icardi. En el posteo referido, la figura de Telefe puso: “No debo ninguna multa a nadie. Seguís ejerciendo violencia. Hasta que la Justicia penal resuelva las denuncias por violencia de género que tenés. Te hacés el que sos solidario y ayudas a fundaciones con mi dinero y con mi mudanza”.

El descargo de Wanda Nara.

Casualmente, minutos antes de que Wanda publicara dicho mensaje, Mauro colgó en Instagram una fotografía con un pequeño fan con discapacidad del Galatasaray. Ahora bien, mediante el texto, la hermana de Zaira Nara dio a entender que su expareja no ayudaría económicamente a su familia, razón por la cual lo tendría que hacer ella y hasta lo trató de “despechado”.

La contundente respuesta de Elba Marcovecchio a Wanda Nara

Después de que Wanda Nara se expresara en las redes sociales, la abogada de Mauro Icardi (Elba Marcovecchio) habló en “América Noticias”. Como respuesta a todo el escándalo que se ha creado en torno a su defendido, la letrada dijo: “No puedo hablar nada del expediente, porque para todas las partes, menos para la actora o demandada, pareciera que hay bozal legal, pero bueno”.

Aunado a ello, Elba sumó: “Los expedientes son privados, cuando una parte infringe en estos, queda en desventaja el que cumple y se genera una situación compleja”.

Segundos más tarde, la abogada de Mauro habló de los reclamos de Wanda Nara sobre la cuota alimentaria: “La demanda de alimentos no fue presentada aún y es importante para un debido proceso. No puedo decir mucho más. Lo que yo hablo, lo hablo por los expedientes”. Por último, pero no menos importante, Elba agregó: “Hay una resolución judicial que debe ser cumplida”.