Wanda Nara reaccionó con furia tras un llamativo video de Mauro Icardi y la China Suárez: “Por venganza…”

La China Suárez compartió en Instagram un resumen de los momentos que ha vivido con Mauro Icardi en Turquía estas últimas semanas y, minutos más tarde, Wanda Nara explotó mediante su cuenta oficial de X.

En principio, Wanda Nara escribió a través de la ya referida red social lo siguiente: “Ayer fue el Día del Niño. Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el Día del Padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños”.

Después, Wanda Nara se refirió, puntualmente, al accionar de su expareja para con las hijas que tienen en común: “Ayer en el día de ellos no publicar nada, no hacer un regalo, etc. A, pero el nombre escrito que no falte en las zapatillas o remera para el show”.

Por si fuera poco, Wanda Nara sumó: “No pagar absolutamente ni 1 peso de alimentos cuando tenés la obligación moral, además de la orden judicial y multas impuestas, es violencia. Después reclamas tus derechos cuando no cumplís con tus obligaciones”.

Aunado a ello, Wanda Nara se refirió a los 3 hijos de la China Suárez: “Te hacés cargo de nuevos nenes, pagando colegios que los propios padres no podrían pagarles y que lo hacés solo por venganza a tu familia, pero el colegio de las tuyas es el segundo año que NO PAGÁS”.

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi en X.

No obstante, Wanda Nara siguió con su reclamo y al mismo añadió: “¿Cómo puede salir del país como si nada si hace 10 meses no paga? ¿Qué clase de abogadas de familia le festejan a un padre semejante abandono? Yo seguiré ayudando a tu propia familia como hice siempre. Hay gente muy digna que no pide, pero que se pasan horas trabajando para no ganar ni en toda una vida lo que tiras en colegios de nenes que no son tu responsabilidad y lo hacés solo para seguir lastimando y denigrando a las tuyas".

Por último, Wanda Nara completó: “Para que sepan, el pago del colegio de mis 3 hijos varones siempre salió de mi trabajo como agente. Cuando los niños se alejan o deciden no ver ni escuchar, no lo hacen por la falta de pago, lo hacen por el abandono o remplazó, sumado a la humillación de ver festejos en redes a niños nuevos, pero a ellos en sus días NADA”.

Cuál fue la repercusión en las redes tras el posteo de Wanda Nara

Tras la publicación de Wanda, la opinión pública se dividió. Por un lado, algunos cibernautas apoyaron y respaldaron las palabras de la empresaria.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Sin embargo, también hay internautas que defienden a Mauro Icardi con argumentos sólidos, resaltando que, en este momento, el futbolista no puede salir de Turquía por sus entrenamientos con el Galatasaray.

Además, los defensores de Icardi sumaron que, es Wanda Nara quien cortó el contacto entre el padre y las nenas. También añadieron que la Justicia estableció que, los padres no podían publicar nada de las menores en las redes sociales y de hacerlo serían multados.

Por su parte, algunos usuarios destacaron que los hijos que la China Suárez tuvo con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, tienen padres presentes, por lo cual, Mauro no se ocuparía de las colegiaturas de los mismos.