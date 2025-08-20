El motivo por el cual Wanda Nara debe pagar una multa millonaria al Hospital Garrahan: “Se está burlando...”

El WandaGate no tiene fin y cada día hay un nuevo enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi por su divorcio y la custodia legal de sus hijas Francesca e Isabella. La expareja no encuentra paz y siguen con sus peleas tanto mediáticas como judiciales mientras el futbolista se instaló en Turquía con la China Suárez, su pareja y quien fue la tercera en discordia en el matrimonio en 2021.

Icardi y la actriz comparten cómo es su vida en el país turco, lejos de las críticas constantes que reciben. El domingo pasado fue el Día del Niño y Wanda Nara estalló de bronca contra su ex por no saludar a sus hijas y no enviarle ningún regalo.

Wanda Nara y Mauro Icardi

“Ayer fue el Día del Niño. Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes (...). Ayer en el día de ellos no publicar nada, no hacer un regalo, etc. A, pero el nombre escrito que no falte en las zapatillas o remera para el show”, escribió con furia la mediática.

“No pagar absolutamente ni 1 peso de alimentos cuando tenés la obligación moral, además de la orden judicial y multas impuestas, es violencia. Después reclamas tus derechos cuando no cumplís con tus obligaciones. Te hacés cargo de nuevos nenes, pagando colegios que los propios padres no podrían pagarles y que lo hacés solo por venganza a tu familia, pero el colegio de las tuyas es el segundo año que NO PAGÁS”, agregó con enojo Wanda.

“¿Cómo puede salir del país como si nada si hace 10 meses no paga? ¿Qué clase de abogadas de familia le festejan a un padre semejante abandono? Yo seguiré ayudando a tu propia familia como hice siempre", expresó la famosa en su descargo.

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi en X.

Tras esto, se conoció que la Justicia le embargó la “casa de los sueños” al futbolista y está inscripto en la lista de deudores alimentarios, por lo que deberá abonar U$S110.000 por alimentos más los intereses. Además, si ingresa al país no podrá salir hasta que abone lo que debe.

Esto generó el enojo del futbolista y decidió actuar legalmente para contrarrestar a su ex. Según contaron en Puro Show, Mauro Icardi exigió que su ex que pague lo que debe al Garrahan.

Exigen que Wanda Nara pague una millonaria multa al Garrahan

“¿Qué es lo que dice el lado de Icardi? ‘Si ustedes no le van a cobrar estos 200 millones de pesos a Wanda, en realidad le corresponde pagarlos para el Hospital Garrahan’, lo que están solicitando es que Mauro Icardi tenga el mismo derecho de réplica que tiene ella”, contó la panelista.

“Que pueda utilizar sus redes sociales para poder defenderse. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, Icardi está cumpliendo con la justicia al no hablar de los menores, al no hablar de la causa, y del otro lado no se está cumpliendo”, señaló Angie en el programa.

Según contaron, Icardi exige que Wanda pague al Garrahan la multa por no cumplir con lo impuesto por la Justicia, es decir, no exponer a sus hijas ni hablar de la media judicial en redes sociales. Lo que no ocurre porque el comunicado que hizo la famosa fue por su cuenta.

“Las abogadas de Icardi dicen que él está cumpliendo con la Justicia al no hablar de la causa y de los menores y del otro lado no. Es decir que Wanda se está burlando del juez y, por lo tanto, exigen que o la señora Nara pague la multa al hospital o dejarlos hablar", expresó la panelista.

Hasta el momento, el futbolista viene cumpliendo su pacto y no se expresa en redes sociales en nada referente a sus hijas y causa.

En cambio, Wanda no hace caso al juez y sigue hablando del tema cuando tiene prohibido.