Un clip difundido en TikTok muestra al delantero argentino en un tenso cruce con un hincha del Galatasaray en un centro comercial. En las imágenes se ve un cabezazo que ya generó repercusión internacional.

19 de agosto de 2025,

El polémico video de Mauro Icardi en Turquía: lo filmaron dando un cabezazo en un centro comercial
Icardi en medio de una polémica

El nombre de Mauro Icardi volvió a estar en el centro de la polémica. En las últimas horas se viralizó un video en el que el delantero argentino aparece protagonizando un altercado con un hincha del Galatasaray dentro de un shopping en Turquía.

Las imágenes, difundidas en TikTok por el usuario @victorosimhen0452, muestran un cruce cara a cara que terminó con un cabezazo de Icardi. El clip, subido hace apenas 12 horas, ya acumula miles de reproducciones y se multiplicó en redes sociales, generando debate sobre lo ocurrido.

El clip se difundió rápidamente en las redes generando cientos de retuits, comentarios y cuestionamientos. Según se puede llegar a observar, el futbolista le pega un cabezazo a alguien pero no se puede descrifrar con exactitud a quien va dirigido el ataque.

En la escena también se ve a la China Suárez a los gritos y con su hija en brazos. La seguridad del lugar los acompaña a retirarse.

Por ahora, ni el futbolista ni el club Galatasaray emitieron declaración alguna al respecto. No hay confirmación oficial del incidente ni detalles sobre lo ocurrido: si hubo provocación, si hubo intervención de seguridad o cuál fue el desenlace.

Hasta el momento, no se conocen datos del lugar exacto del incidente: el shopping —muy visible en el video— no ha sido identificado públicamente. Tampoco se tiene certeza sobre lo que motivó el altercado ni si hubo lesionados o intervención policial.

