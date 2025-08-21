Lara Piro desmintió categóricamente las denuncias que hizo Wanda Nara en contra de Mauro Icardi: “Es una mitómana profesional”

Después de que Wanda Nara comparara su situación actual con lo ocurrido entre Julieta Prandi y su exesposo, Claudio Contardi, una de las abogadas de Mauro Icardi salió al cruce. Lara Piro fue entrevistada por Yanina Latorre en “SQP” y, durante su intervención, desmintió categóricamente a la hermana de Zaira Nara.

Cabe aclarar que, las partes tendrían prohibido hablar sobre los expedientes abiertos entre Wanda Nara y Mauro Icardi, pero debido a las fuertes denuncias realizadas por la mediática, Lara Piro defendió públicamente al deportista sin develar demasiado.

Qué dijo Lara Piro sobre los dichos de Wanda Nara

Al principio de su intervención en “SQP”, Lara Piro se refirió al proceder de Wanda Nara: “Yo estoy preocupada, angustiada con todo esto. La verdad es que, como mujer, me parece que esto es muy grave porque nosotras somos las primeras que tenemos que cuidar esta lucha. Somos las primeras en llevar esta bandera, no podemos permitir que se vandalice”.

En ese contexto, Lara mencionó los dichos que la empresaria hizo recientemente: “Wanda no resiste un archivo y tampoco resiste una nota. En esa misma nota que ofreció dijo que vivió 12 años de un matrimonio muy feliz y después dice que fue ultrajada como Julieta Prandi”.

Aunado a ello, Lara Piro siguió: “Ella desprestigia la lucha (de las mujeres), ¿a ustedes les parece que Wanda Nara es víctima? Wanda Nara es la mujer más viva que yo he conocido”. Segundos más tarde, la letrada remarcó: “Vamos a lo jurídico, Mauro no está denunciado ni por violación, ni por violencia”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Lara Piro le preguntó a Yanina Latorre (quien en reiteradas oportunidades habló con Wanda Nara) si en algún momento la mediática le contó que Mauro había ejercido abuso físico o, en su defecto, le había pegado.

Inmediatamente, Yanina subrayó: “Es muy mentirosa Wanda. Ella nunca me dijo nada. El enojo de ella siempre fueron los cuernos y todo lo que fue pasando. Ella va cambiando el discurso”.

Además, la letrada recordó que Wanda Nara en su momento denunció una supuesta violencia de Mauro para con uno de sus hijos y, a los pocos días, pidió la vinculación de sus hijos con el futbolista.

Con base a ello, Yanina Latorre sumó: “Me cuesta creerle. Por ahí es verdad que ella sufrió violencia de género, pero es difícil creerle el discurso porque quiere seguir con esto”.

También, Lara Piro remarcó que, las falsas denuncias de Wanda Nara complicarían a otras mujeres: “Por las mujeres que hacen falsas denuncias, a una mujer como Julieta Prandi que tuvo un caso real y genuino, o no le creen o tiene que esperar 5 años para que se haga justicia”.

Por último, Lara Piro se refirió al contacto que Icardi ha establecido con Wanda Nara por los temas que respectan a las hijas que tienen en común: “Tengo los videos de esas llamadas, Mauro nunca habló en privado y si lo hubiese hecho, todos habríamos visto ese video. Ella se interpone en la conversación de él con sus hijas. Esa es su venganza, ella es la violenta. Es una mitómana profesional, cada vez que la veo, está peor”.

Tras las declaraciones de Lara Piro, Wanda Nara se comunicó con la periodista Laura Ubfal y, por medio de esta dijo: “Las va a denunciar por desacreditarla porque eso también es maltrato”.