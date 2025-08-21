¿Lo confirmó? Wanda Nara habló sobre el embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi: “Me contó él”

La novela entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo capítulo. Esta vez fue la propia Wanda quien, en diálogo con la prensa, dejó entrever que el delantero del Galatasaray estaría esperando un hijo junto a la actriz.

La relación entre la China e Icardi sigue marcada por la polémica desde el recordado “Wandagate”. Aunque ambos intentaron bajar el perfil, las versiones de un supuesto embarazo los volvieron a colocar en el centro de la escena.

Las fotos de Mauro Icardi y la China Suárez que alimentaron los rumores de embarazo.

Qué dijo Wanda Nara sobre el embarazo de la China Suárez

Según contó la mediática, el propio Icardi la llamó por teléfono para darle la noticia. “Yo hablé con él. Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto tengas la noticia que todos nos imaginamos. Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen. No es una bomba, me llamaron para comunicar”, aseguró Nara.

Por su parte, Wanda no dejó pasar la oportunidad de aclarar su postura. Cuando le consultaron si se trataba de una primicia del espectáculo, respondió tajante: “No voy a hablar de cosas que me agotan. Me llamó y me dijo que está intentando buscar esa felicidad”.

En ese cruce con los periodistas, Pampito le señaló que si el rumor era cierto, el bebé sería hermanito de sus hijas. A lo que Wanda contestó con firmeza: “No, a mí no me involucra para nada. Mis hijos tienen hermanos con Maxi López. Tienen dos. Maxi se ocupa de esos encuentros, de esas situaciones. Yo no tengo nada que ver”.

Ya en Ezeiza, volvió a apuntar contra el futbolista: “A mis hijas nadie les comunicó nada. No las llamó para el Día del Niño, ¿mirá si les va a comunicar eso?”.