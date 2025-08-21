La China Suárez filtró un video íntimo de Mauro Icardi y no dejó nada para la imaginación

Entretenimiento / Polémica

La actriz compartió una historia donde se lo ve al futbolista en ropa interior y generó revuelo en redes.

21 de agosto de 2025,

En las últimas horas, la China Suárez sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir un video muy íntimo de Mauro Icardi. La actriz lo filmó desde la cama, dándole los buenos días con voz adormecida, mientras él aparece sonriente en ropa interior en el balcón de su nueva casa en Estambul.

El clip rápidamente se viralizó porque, más allá de la cotidianeidad, el plano dejó expuesto al futbolista de una manera que generó todo tipo de comentarios. Muchos usuarios recordaron que semanas atrás circuló un supuesto video íntimo de Icardi, lo que abrió un debate en redes sobre su cuerpo.

La vida de la China y Mauro en Turquía.
La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi, siempre en el ojo público

Suárez e Icardi decidieron instalarse en Turquía, donde él continúa su carrera en el Galatasaray. La mudanza avivó rumores de convivencia definitiva, en medio de una relación que nunca dejó de estar en la mira mediática tras el escándalo con Wanda Nara.

La pareja comparte fotos a diario.
Por otro lado, sus hijos no están en Estambul. Los chicos de la actriz permanecen en Argentina con sus padres, mientras que las hijas del delantero siguen en Buenos Aires junto a Wanda. Este dato también despertó especulaciones sobre cómo se organizarán como familia ensamblada.

El video compartido por la China muestra a Mauro con una sonrisa despreocupada, en boxer y repleto de tatuajes, lo que para muchos fue una especie de respuesta indirecta a las burlas que recibió por aquel material filtrado semanas atrás. En ese momento, Icardi había desmentido todo con una foto en la cancha, luciendo su short ajustado.

La China causó polémica con un video en las redes.
En las redes, las reacciones no tardaron en llegar. Hubo quienes señalaron que la China publicó el video de manera inocente, mostrando un momento íntimo de pareja. Otros, en cambio, lo interpretaron como una forma de “blanquear” lo que tanto se comentó en el último tiempo.

