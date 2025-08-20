La China Suárez y Benjamín Vicuña tomaron una decisión irreversible sobre sus hijos: ¿acuerdo definitivo?

La China Suárez decidió residenciarse en Turquía debido a los compromisos que tiene Mauro Icardi con el Galatasaray. Incluso, durante los últimos días, mostró la nueva casa que ambos comparten en el ya referido país.

Ahora bien, como ya es sabido, tanto Mauro Icardi como la China Suárez tienen hijos por separado, él 2 con Wanda Nara y ella 2 con Benjamín Vicuña y 1 con Nicolás Cabré.

De acuerdo con los eventos transcurridos estas últimas semanas, Wanda Nara no permitiría que las menores viajen hasta Turquía para ver a su padre, por lo que se encuentran actualmente en la Argentina. Por el lado de la China Suárez, todo se tornaría complicado debido a las tensiones que hay en la relación que sostiene con Benjamín Vicuña.

La China Suárez no habría podido aún llegar a un acuerdo sostenible a largo plazo con Vicuña, pero recientemente informaron que, al menos a corto plazo, ambos dejaron de lado los rencores y se pusieron de acuerdo por el bienestar de los pequeños.

Qué decidieron la China Suárez y Benjamín Vicuña

Según la periodista Naiara Vecchio, los niños (por ahora) viajarán hacia donde estén sus padres para pasar tiempo de calidad con ambos. Puntualmente, la profesional comunicó por X lo siguiente: “Los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña vuelven de Uruguay el 22/8, donde están con el actor chileno mientras filma una película. Amancio y Magnolia viajan el 24/8 con Rufina Cabré y su abuela Marcela a Turquía. Y vuelven de Estambul el 20/9″.

El acuerdo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña.

Cabe aclarar que, los que vuelven son Amancio y Magnolia, mientras que Rufina Cabré se queda en Estambul con la China Suárez. Esto debido al acuerdo que la actriz estableció con Nicolás Cabré sobre los estudios y la residencia de la menor.

¿Es por el WandaGate? El insólito motivo por el que Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré, no empezó el colegio.

Por lo que transcendió, Rufina Cabré comenzaría su colegiatura en Estambul durante las próximas semanas y los hijos más pequeños de la China Suárez estudiarían online mientras sus padres definen los trámites pertinentes con sus abogados.