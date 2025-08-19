¿Lo sabía? La letal frase de la China Suárez contra Gimena Accardi que salió a la luz tras la infidelidad a Nico Vázquez: “Detrás de esa carita...”.

Gimena Accardi y la China Suárez forjaron una gran amistad durante el tiempo que compartieron en Casi Ángeles (2007-2010), vínculo que se mantuvo por varios años. Sin embargo, cuando la actual pareja de Mauro Icardi más necesitó su apoyo, no lo recibió.

Según relató Gimena, durante el período del “Wandagate”, el conflicto entre ella, Nico Vázquez y la China surgió cuando la pareja esperaba algún gesto de parte de su amiga en común tras la muerte de Santiago, el hermano del actor, en diciembre de 2016.

Nico Vázquez y Gimena Accardi revelaron por qué se pelearon con la China Suárez

Ambos sintieron que la China no los apoyó ni los acompañó durante ese momento tan doloroso. “Era mi hermana incondicional, pero se comportó de una manera que no esperábamos respecto de un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi”, reveló Accardi.

Qué sucedió entre la China Suárez y Gimena Accardi

Suárez, por su parte, se habría sentido molesta por una foto de Accardi junto a Pampita, enemiga de la China en aquel momento. El distanciamiento se volvió evidente cuando la China dejó de seguir a Gime en redes sociales.

Más adelante, Gime aclaró en LAM que nunca le guardó rencor a la China: “Éramos hermanas, literal, pero está todo bien. Tenemos una buena relación, cordial. Nos hemos cruzado en miles de eventos”, dijo.

Todo habría quedado en el pasado si no fuera porque este lunes, en el marco del anuncio de que Gime Accardi reconocerá públicamente su infidelidad a Nico Vázquez, Pepe Ochoa recordó una antigua anécdota. “Si hilamos fino y nos vamos a las notas de antaño, de las cosas que decía, muy solapadamente, la China cuando hablaba de Gime, hablaba de que no era tan buena y de que detrás de esa carita angelical se escondía un demonio”, afirmó el panelista “suricata”.

Con quién habría engañado Gimena Accardi a Nico Vázquez

Ángel de Brito anticipó que el tercero en discordia es actor y trabajó con ella en una obra dirigida por Nico Vázquez. Debido al dato suministrado, los cibernautas apuntaron hacia Andrés Gil, quien encabezó la obra “En otras palabras” con Gimena Accardi.

No obstante, algunos usuarios en X se refirieron a la tensión que había entre Gimena Accardi y Andrés Gil cuando ambos promocionaron el trabajo que hicieron en conjunto. Para destacar tal hecho, sacaron a relucir un video que data del 2024.

“En otras palabras” llega a Córdoba. Obra protagonizada por Gimena Accardi y Andrés Gil. Foto: prensa.

Cabe aclarar que, Andrés Gil está en pareja con Candela Vetrano desde el 2016 y ambos tienen un hijo en común (Pino Gil Vetrano) que nació en noviembre del 2024 (hace menos de 1 año).

Por otro lado, hay algunos cibernautas que indicaron que no podría ser Andrés porque él no se encuentra legalmente casado con Cande. En ese sentido, sacaron a relucir otro nombre, el del también actor Benjamín Rojas.

Debate sobre el tercero en discordia entre Nico y Gime Accardi.

De cualquier forma, ni Gimena Accardi ni Vázquez se han referido sobre la persona que se interpuso entre los dos, pero según Ángel de Brito, lo harían próximamente.