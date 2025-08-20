¿Fue por la China Suárez? La drástica decisión que habría tomado Netflix sobre la segunda temporada de En El Barro

Tras el indiscutible éxito que recaudó “En el Barro” desde su estreno, Netflix habría tomado una drástica decisión y esta involucraría de manera directa a la China Suárez, quien figurará en la segunda edición de la serie referida.

Como ya es sabido, después de que Netflix lanzara la primera temporada, muchos se preguntaron dónde estaba la China, porque había corrido el rumor de que aparecería dentro de un pequeño clip en el capítulo final.

La China Suárez durante las grabaciones de "En el Barro".

Sin embargo, los 8 episodios de la primera edición de “En el Barro”, transitaron sin pantalla para la China Suárez. Igualmente, la serie hasta el momento se encuentra dentro del top 10 de las más vistas de Netflix Argentina.

Por los señalamientos antes indicados, la plataforma de streaming más consumida del mundo habría tomado una decisión. Según Leo Arias, Netflix adelantaría la segunda temporada de “En el Barro”.

Puntualmente, el periodista utilizó su cuenta oficial de X para comunicar lo siguiente: “Se va a adelantar la nueva temporada de En El Barro que tendrá a la China Suárez como protagonista. Se habla de diciembre de este año”.

Cabe acotar que, anteriormente, transcendió que, la segunda temporada de la producción argentina que transmite Netflix, sería lanzara durante el verano del 2026, razón por la cual el cambio de idea resultó sorpresivo y, al mismo tiempo, alegró a muchos.

Leo Arias sobre En El Barro.

Qué papel interpretará la China Suárez en la serie de Netflix

La actriz interpretará a Nicole, una joven prostituta VIP que trabaja únicamente para clientes millonarios. Meses antes de que se estrenara “En el Barro”, la China Suárez compartió en Instagram algunas imágenes de lo que será su apariencia dentro de La Quebrada, la cárcel femenina de la serie.

La China Suárez en el set de "En el barro".

En ese contexto, la China no anticipó nada más sobre la serie que se transmite por la pantalla de Netflix, pero sí mostró entusiasmo por su estreno y difusión mediante la plataforma de streaming referida.

La China Suárez mientras grababa "En el barro".

Mientras que la situación se esclarece, Netflix tuvo otro acierto con las producciones argentinas, lo cual favorecería en gran medida al impulso de los trabajos nacionales y las carreras de los elencos que se destaquen en las mismas.