Quién es Lorena Vega, la actriz que interpreta a “La Zurda” y conquista en la serie En El Barro de Netflix

“En el Barro”, la nueva producción argentina que se emite a través de Netflix, ha estado dentro de las tendencias desde su estreno, por las impactantes historias que allí se narran y el magnífico elenco femenino que encabeza tales narrativas.

Dentro del elenco referido que ahora sobresale por la pantalla de Netflix, destaca Lorena Vega, quien interpreta a “La Zurda” en La Quebrada, prisión femenina de “En el Barro”. La actriz, además de sobresalir en el mundo cinematográfico, también se posiciona dentro de la Argentina como directora de teatro, dramaturga y, por si fuera poco, guionista.

Lorena Vega es "La Zurda". Foto: Netflix.

Lorena Vega nació el 29 de septiembre de 1975 e inició su carrera dentro del rubro en la década de los noventa como parte los profesionales que incursionaban en el teatro independiente. Luego, la actriz de Netflix construyó las bases sólidas de una carrera que la llevó a la televisión y al cine.

Por el profesionalismo y la destreza hacia su trabajo, Lorena Vega fue distinguida con un premio Konex durante el 2021 y, para el 2024, su nombre empezó a sobresalir con fuerza debido a la interpretación que hizo en la comedia de Netflix “Envidiosas”.

Ahora, en la actualidad, Lorena Vega vuelve a dar de qué hablar, pero esta vez por el rol que interpretó “En el Barro”, el spin-off de “El Marginal” que hoy se transmite en 190 países por Netflix.

Lorena Vega, actriz y directora de cine.

Quién es La Zurda en la nueva y famosa serie de Netflix

De acuerdo con la narrativa de “En El Barro”, La Zurda fue encarcelada en La Quebrada por un delito de trata de personas y, al momento de ser retenida, no cayó sola, sino en compañía de su cuñada Victoria.

En los 8 capítulos de la serie que emite Netflix, La Zurda está consciente de que deberá permanecer muchos años dentro de la cárcel femenina en la que está recluida, razón por la cual decide armar su propio imperio.

La Zurda en "La Quebrada".

El personaje de Lorena Vega encabeza un negocio en el que vende contenido para adultos desde La Quebrada y, debido a las conexiones, el dinero y la garantías que ofrece el mismo, ella logra ser respetada dentro de la cárcel.

Aunque La Zurda tiene todo medianamente controlado en La Quebrada, con la inesperada llegada de La Gallega su mundo cambia, puesto que deja de ser la líder de su grupo y empieza a experimentar todo tipo de desafíos, mismos que ya pueden verse a través de la pantalla de Netflix.