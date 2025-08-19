Netflix: la serie coreana basada en hechos reales con escenas crudas que está entre las más vistas del mundo

La cultura coreana está marcando tendencia al rededor del mundo y es por ello que Netflix no se quedó atrás en cuanto a la actualización del catálogo que, anualmente, ofrece su plataforma de streaming, se refiere.

Con base a las preferencias de los espectadores, Netflix decidió estrenar en agosto del 2021 D.P. (Deserter Pursuit), lo que al español se traduciría como “Persecución de desertores”.

Esta dramática serie de Netflix está basada en una webtoon creada por Kim Bo-tong que narra las experiencias crudas y reales que vivieron algunos surcoreanos al momento de ser capturados como desertores del ejército del país en cuestión.

"Deserter Pursuit" se estrenó durante el 2021.

Reseña sin spoilers de la serie Deserter Pursuit transmitida por Netflix

“Deserter Pursuit” cuenta de cerca la historia de un equipo especial del ejército coreano que se encarga, puntualmente, de capturar a los desertores militares que, por distintos motivos, decidieron evadir las que fueran sus responsabilidades.

Durante los relatos proyectados en Netflix, se aprecia cómo la producción surcoreana explora las luchas emocionales y físicas de los jóvenes desertores. Además, destaca las presiones reales que se generan dentro del Servicio Militar, como los maltratos, la violencia y las distintas dificultades que viven en carne propia los soldados.

Como ya es sabido, en la vida real, los coreanos deben pasar, obligatoriamente, más de un año dentro del Servicio Militar para cumplir con las normativas establecidas dentro de su país. Este proceso tienen que realizarlo todos los hombres surcoreanos antes de cumplir los 30 años.

Claro que, también existen permisos especiales que son concedidos únicamente a aquellos que, por razones específicas, no puedan someterte a los rigurosos entrenamientos que se realizan dentro del Servicio Militar y, la serie de Netflix referida también destaca dichos temas.

"Deserter Pursuit" ya cuenta con 2 temporadas.

Ahora bien, debido al impacto de las dramáticas escenas ofrecidas y las crudas historias relatadas, la primera temporada de “Deserter Pursuit” fue todo un éxito mundial. Por tal motivo, Netflix decidió crear una segunda temporada que se estrenó en julio del 2023.

Con base a las reacciones generadas en la primera edición, para esta segunda entrega Netflix remarcó más a fondo lo que es la supervivencia militar mediante hechos sumamente crueles.