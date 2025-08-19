De qué trata El tiempo de las moscas, la nueva serie argentina de Netflix con Carla Peterson y Nancy Dupláa

Netflix sigue apostando fuerte por las producciones argentinas y una de las más esperadas ya empieza a dar que hablar. Se trata de El tiempo de las moscas, una miniserie protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa que fusiona humor, suspenso e ironía en una historia de amistad y libertad.

Aunque aún no se ha estrenado, la serie ya levanta interés entre los argentinos. Tal como lo da cuenta la plataforma Trends de Google, la serie es una de las búsquedas relacionadas a Netflix más frecuentes de los últimos días.

El tiempo de las moscas, éxito en búsquedas de Google

La propuesta de la serie está basada en dos novelas de Claudia Piñeiro (Tuya y El tiempo de las moscas), y combina las tramas de ambas para dar vida a un relato cargado de tensión, giros inesperados y personajes entrañables.

De qué trata El tiempo de las moscas

La serie sigue a Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa), dos ex presidiarias que intentan rehacer sus vidas. Sin embargo, un misterioso encargo las lleva a sospechar que todo es una trampa y, en tiempo récord y sin recursos, deberán convertirse en detectives de su propia historia. Entre torpezas, valentía y humor ácido, ambas se transforman en heroínas accidentales, enfrentando dilemas morales y la posibilidad de volver a delinquir.

Un elenco de lujo

La dupla protagonista no es la única carta fuerte: el elenco incluye a Valeria Lois, Osqui Guzmán, Jimena Anganuzzi, Diego Velázquez, Carlos Belloso y Julia Dorto. La química entre Peterson y Dupláa ya fue probada en 100 días para enamorarse (2018), y ahora se traslada a un formato más breve pero igual de intenso.

Nancy Duplá y Carla Peterson, una dupla que ya se conoce.

El equipo creativo detrás de la serie

La dirección está en manos de Ana Katz (Terapia alternativa, Una novia errante) y Benjamin Naishtat (Puan, El Jardín de Bronce). La producción corre por cuenta de Vanessa Ragone (Elena sabe, Betibú, Las viudas de los jueves), mientras que el guion fue escrito por Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, con la colaboración de Leandro Custo.

Se trata de una coproducción de Zona Audiovisual junto a Haddock Films, dentro del sello Hecho en Argentina, con el que Netflix busca potenciar historias locales con proyección internacional.

Claudia Piñeiro en Netflix

La escritora Claudia Piñeiro es una de las autoras argentinas más adaptadas al cine y la televisión. Con esta serie, sus universos narrativos vuelven a expandirse, confirmando el atractivo que tienen sus tramas de intriga, ironía y crítica social tanto en el mercado local como en el internacional.

Estreno en Netflix

Aunque El tiempo de las moscas todavía no tiene fecha de estreno confirmada, el inicio del rodaje ya generó expectativa en redes sociales y entre los seguidores de Peterson, Dupláa y Piñeiro. Netflix, por ahora, mantiene el misterio sobre los detalles finales, pero todo indica que esta producción será uno de los títulos argentinos más comentados de los próximos meses.