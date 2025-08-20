Qué se sabe sobre el video de Mauro Icardi agrediendo a un hincha de Galatasaray

Mauro Icardi volvió a estar en el centro de la polémica, esta vez por un incidente ocurrido en un shopping de Estambul. En un video que se ha viralizado en redes sociales, se observa al delantero del Galatasaray en una situación tensa con un hincha del club turco.

La grabación muestra cómo Icardi, en medio de un tumulto, parece agredir al fan con un cabezazo. El episodio ocurrió el 27 de julio de 2025 y fue difundido recientemente en TikTok. En ese momento, Icardi estaba acompañado por su pareja, la China Suárez, quien sostenía en brazos a su hija Magnolia.

Icardi en medio de una polémica

La presencia de la actriz y los niños en el incidente ha generado aún más controversia. Según testigos, la situación se descontroló cuando un fan empujó a la actriz, lo que habría provocado la reacción de Icardi. Sin embargo, las imágenes no permiten confirmar con certeza las circunstancias previas al altercado.

El video ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios defienden a Icardi, argumentando que actuó en defensa de su familia, mientras que otros lo critican por su comportamiento violento. El Galatasaray aún no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

La China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

Este incidente se suma a una serie de controversias que han rodeado a Icardi en los últimos meses. A pesar de su destacado desempeño en el campo, donde ha sido goleador del equipo, su vida personal y comportamientos fuera de las canchas han sido objeto de atención mediática.

La China Suárez también ha sido blanco de críticas y especulaciones en los medios turcos. Algunos informes sugieren que su presencia en el shopping podría haber sido una distracción para Icardi, mientras que otros la acusan de haber provocado la situación al no controlar a los niños.

Mauro Icardi con la China Suárez y los hijos de ella en Turquía. (Foto: Instagram)

Por el momento, tanto Icardi como la China Suárez han optado por el silencio en sus redes sociales. No se ha emitido ninguna declaración oficial por parte de ellos ni del Galatasaray. La situación sigue siendo un tema candente en los medios turcos y argentinos.

El video de Icardi agrediendo a un hincha de Galatasaray