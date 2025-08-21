Tras quedarse sin su principal artillero, Napoli activó rápidamente su radar de fichajes: entre los nombres mencionado, aparece en carpeta Mauro Icardi. El goleador argentino regresó a la cancha con un gol ante Karagümrük luego de siete meses fuera por una desgarro de ligamentos y el club italiano, que lidera el nuevo campeonato de Serie A, lo considera una alternativa valiosa.

La urgencia en la búsqueda se explica rápido: el delantero belga Romelu Lukaku sufrió una seria lesión en el recto femoral del muslo izquierdo durante un amistoso ante Olympiacos, que lo tendrá fuera por al menos tres meses.

Mauro Icardi marcó el gol de la victoria de Galatasaray ante Manchester United en la fase de grupos de Champions League 2023.

El impacto se agrava porque, con la salida de Giovanni Simeone hacia Torino, Napoli se quedó con Lorenzo Lucca como única referencia ofensiva. Entonces Icardi aparece como una solución de jerarquía casi inmediata.

En ese contexto, medios europeos como Fanatik y Hürriyet destacan que Icardi no ve con malos ojos una vuelta temporaria al calcio, incluso a préstamo. Esto lo vuelve atractivo para Napoli, que necesita replantear su ofensiva a contrarreloj.

Mauro Icardi festeja su gol ante Racing de Estrasburgo

No es la primera vez que el vínculo con Italia aparece para Icardi. En 2019 estuvo cerca de sumarse al Napoli, aunque finalmente recaló en el Paris Saint-Germain. Este nuevo interés revitaliza aquella negociación inconclusa.

La gran reedición se da en un momento clave: Icardi fue elegido capitán de Galatasaray para esta temporada, regresó con una anotación tras su lesión y negocia renovación contractual con el club turco por dos temporadas más.

Icardi le dio el triunfo al Inter con un golazo de penal

Su retorno y su gol en el partido ante Karagümrük no solo reflejan su recuperación física, sino también su peso dentro del vestuario. Esto lo ubica nuevamente como un candidato concreto para reforzar al campeón italiano.