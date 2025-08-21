Millie Bobby Brown, la actriz de Stranger Things, se convirtió en mamá: así reveló que adoptó una bebé con su esposo

Tras dejar ver sus ansias de ser madre a corto plazo, la famosa actriz de “Stranger Things”, Millie Bobby Brown, anunció que junto a su esposo, el también actor Jake Bongiovi, adoptaron a una bebé.

Para dar a conocer la noticia, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi realizaron una publicación compartida a través de Instagram y en esta comunicaron el mensaje mediante una linda imagen.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi durante su casamiento.

El gran anuncio de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

La actriz, de 21 años y el músico de 23, informaron por Instagram lo siguiente: “Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces somos tres. Con amor, Millie y Jake Bongiovi”.

La actriz, que alcanzó la fama interpretando a Eleven en “Stranger Things”, ya había expresado anteriormente sus deseos de ser madre. Para ser más precisos, en marzo del año en curso Millie Bobby Brown fue entrevistada en el podcast “Smartless” y allí se refirió a la maternidad.

Puntualmente, Millie Bobby Brown dijo: “Mi mamá tuvo a su primer hijo a los 21 años y mi papá a los 19. Y, ya saben, ha sido mi sueño desde antes de conocer a Jake”.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptaron a un bebé.

Después, Millie Bobby Brown sumó: “Desde que era una niña jugaba con mis muñecas y le decía a mi madre que quería ser mamá igual que ella lo fue conmigo. Y mi abuela, mi ‘nan’, también fue una parte enorme de mi vida”.

Y, por último, la joven actriz de Netflix aclaró: “Yo soy una de cuatro hermanos. Él es uno de cuatro. Así que definitivamente está en nuestro futuro. Pero en mi caso, no veo diferencia entre tener tu propio hijo o adoptar”.

Es por ello que para los fanáticos de la serie transmitida por Netflix no fue una sorpresa que Millie Bobby Brown decidiera convertirse en madre a los 21 años y hacerlo a través de la adopción.

Millie Bobby Brown en sus historias de Instagram.

Cabe aclarar que Millie Bobby Brown y el actor Bongiovi oficializaron su relación en el 2022 después de conocerse por Instagram, pero realmente empezaron a hablar durante el 2021. Tras un tiempo de convivir como novios, ambos decidieron casarse en el 2024 en una pequeña ceremonia a la que solo fueron invitados sus más allegados.

Ahora, tanto Millie Bobby Brown como Bongiovi utilizan Instagram para expresar su amor casi a diario. Tal como ocurrió recientemente, cuando ella compartió una foto con su amado y, al pie de esta, escribió: “Mi único y verdadero amor”.