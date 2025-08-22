Tras ser internado de urgencia, El Polaco reveló detalles sobre su estado de salud: “Una infección...”

Este jueves, Pilar Smith reveló que El Polaco no estaría presente en el viaje de egresados de su hija Sol —a quien tuvo junto a Karina La Princesita— a raíz de una infección en el glúteo. La noticia no tardó en viralizarse y generó todo tipo de burlas en las redes, motivo por el cual el cantante decidió salir a aclarar la situación públicamente.

El Polaco y Sol, su hija, en París. (Foto: @solcitocwirkaluk)

Cómo está de salud El Polaco tras ser internado de urgencia

Desde la clínica, El Polaco sorprendió a sus seguidores al anunciar la apertura de un nuevo canal de TikTok y aclarar que su internación se debe a una infección urinaria. “Si Dios quiere mañana o pasado me voy. Estoy mejor, les mando un beso”, expresó con optimismo.

En la publicación, el músico se mostró acompañado por su madre, quien lo está apoyando en este momento. De no surgir complicaciones, todo indica que en los próximos días podrá viajar a Bariloche y acompañar a su hija Sol en el viaje de egresados, una experiencia única antes de cerrar su etapa escolar.

Así confirmó El Polaco su reconciliación con Barby Silenzi

En junio, El Polaco y Barby Silenzi habían decidido poner fin a su relación luego de varios idas y vueltas, esta vez generadas por un video en el que el cantante aparecía besándose con la cantante Dalila.

Tras la noticia, el artista comentó: “Estamos separados, sí, pero no sé si para siempre”. Como había anticipado, ambos mediáticos reaparecieron juntos en redes sociales, donde se los vio besándose, confirmando que habían decidido darle una nueva oportunidad al amor.

¿Infiel serial? El escandaloso motivo por el que se separaron El Polaco y Barby Silenzi tras 9 años juntos: “Él se chapó a...”.

La reconciliación se produjo en el marco de la celebración del cumpleaños de Sol, hija de El Polaco y Karina La Princesita, a la que asistió toda la familia, incluida Barby Silenzi, quien compartió varias imágenes del evento en sus redes sociales.

Al día siguiente, el cantante publicó en Instagram una foto junto a la bailarina, besándose, disipando así cualquier duda sobre su reconciliación y mostrando a ambos felices y enamorados.