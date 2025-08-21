“Está internado”: el extraño problema de salud que padece El Polaco por el cual se perderá el viaje de egresados de su hija

Hace algunas semanas, El Polaco fue tendencia viral en redes sociales luego de revelar que fue elegido por los compañeros de su hija para ser el padre acompañante en el viaje de egresados del curso. Sin embargo, todo parece indicar que no podrá asistir debido a un problema de salud.

En las últimas horas, trascendió la noticia de que El Polaco debió ser internado y se perderá el viaje de egresados de Sol, la hija que tuvo con Karina “La Princesita” y que recientemente cumplió 18 años.

El Polaco y Karina con su hija Sol

Según reveló Pilar Smith, el cantante no podrá acompañar al curso como padre responsable en el viaje de egresados por un insólito problema de salud.

Qué le pasó a El Polaco y por qué se pierde el viaje de Egresados

Hace apenas unos días, Ezequiel Cwirkaluk disfrutó de la megafiesta de 18 años de su hija, en donde se mostró muy animado con los alumnos a quienes iba a acompañar para poder cuidarlos y divertirlos. Sin embargo, se supo que no podrá viajar con el curso.

A pesar de que estaba muy emocionado por acompañar a su hija Sol al viaje de egresados, Pilar Smith reveló que El Polaco estaría atravesando por un insólito problema de salud y que está internado.

Luego de que anunciara que 33 compañeros de su hija lo habían votado para que fuese el adulto responsable en este viaje, El Polaco recibió muy malas noticias.

El periodista de espectáculos, Leo Arias aseguró a través de X (antes Twitter) que el cantante de cumbia “está internado”. Además, citó a Pilar Smith, quien habría obtenido información de primera mano sobre la salud de El Polaco.

Según indicaron ambos periodistas, el cantante no podrá ir al viaje de egresados con su hija debido a que tiene un forúnculo en un glúteo. “La idea es poder recuperarse para viajar en unos días”, señaló Leo Arias acerca de la intención del músico de curarse lo más pronto posible para poder asistir y acompañar a su hija, y a sus compañeros de colegio, en este momento tan especial.