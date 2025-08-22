Netflix: la dramática serie coreana de tan solo 10 capítulos que está entre las más vistas y te atrapará de principio a fin

Netflix diversificó el contenido que ofrece a través de su plataforma y es por ello que, integró de manera abundante, las producciones asiáticas. Aunque todas las películas y series ofrecidas llaman poderosamente la atención, las propuestas coreanas sobrepasan todo tipo de límite.

Conforme al interés de la audiencia, Netflix ha ido expandiendo cada vez más su catálogo de ofertas y, entre las últimas propuestas destacadas, entró “Traición Cercana”, una impactante serie coreana de tan solo 10 capítulos.

Escenas decisivas de la serie de Netflix recomendada.

La propuesta ofrecida por Netflix es una producción surcoreana que destaca un gran drama policial dentro del cual se presentarán giros completamente inesperados. Esto debido a que la serie proyecta escenas de misterio, suspenso y drama que generan todo tipo de sensaciones.

De acuerdo con la información ofrecida por Netflix, “Traición Cercana” se incorporó en el catálogo de la plataforma durante el 2024, pero la trama de la misma se viralizó en las redes sociales en el 2025 y ahora destaca como una de las más vistas del momento.

Qué historia se relata en la serie de Netflix “Traición Cercana”

Aunque cada película o serie desprende varias historias dentro de las mismas, la narrativa principal de “Traición Cercana” se centra en la vida de Jang Tae, un legendario perfilador criminal que es muy temido en Corea debido a su trayectoria laboral.

Personajes principales de la serie "Traición cercana".

En ese sentido, la serie de Netflix narra como Jang Tae se enfrenta inesperadamente a un dilema de vida cuando su hija se convierte, de forma repentina, en la sospechosa principal de un asesinato que él está investigando.

Dentro de los capítulos que duran una hora aproximadamente, el protagonista principal de “Traición Cercana” estará en conflicto interno, puesto que deberá poner en una balanza su deber profesional y su lealtad como padre. Esto mientras las investigaciones del crimen referido siguen su curso y apuntan hacia su querida hija.

Sin duda alguna, Netflix con esta producción no se enfoca en el relato común de cualquier otra serie, sino en la narrativa propia de un trabajo original que nació y se desarrolló en Asia.