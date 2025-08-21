Netflix: la emotiva serie coreana basada en hechos reales que narra un romance trágico y está cautivando al público

Cuando de historias basadas en hechos reales se trata, Netflix es la plataforma que, actualmente, brinda un mejor catálogo dentro de su plataforma por la diversidad de opciones que ofrece. Tal es el caso de “The Hymn of Death”.

“El Himno de la Muerte" o como originalmente se llama, “The Hymn of Death”, es un K-Drama basado en hechos 100% reales que se proyectaron en la pantalla chica durante el año 2018.

De qué se trata la historia relatada en “El Himno de la Muerte”

El K-Drama histórico surcoreano que a día de hoy se emite por Netflix relata la trágica historia de amor entre la primera soprano coreana, Yoon Shim-deok y el dramaturgo Kim Woo-jin.

Figuras principales de "The Hymn of Death".

La serie de Netflix, que tiene apenas 6 episodios, destaca hechos que transcurrieron en la ocupación japonesa de Corea y explora a fondo los sentimientos prohibidos, las presiones sociales y culturales con desenlaces sumamente trágicos.

Los protagonistas son coreanos, pero se conocen mientras estudian en Japón. Él está casado y tiene una gran lista de responsabilidades familiares que cumplir, mientras que ella está centrada en sus estudios, puesto que desea ser la primera soprano de Corea.

Las figuras principales de la serie de Netflix se enamoran en medio de la ocupación japonesa y enfrentan todo tipo de obstáculos hasta que, finalmente, ambos toman una decisión trágica que despierta todo tipo de emociones.

"The Hymn of Death" cuenta con 6 episodios.

“El Himno de la Muerte” no tiene un final feliz, esos que solo suelen producirse en las historias de fantasías. Esta narrativa de Netflix se sustenta con hechos reales que exploran lo prohibido bajo un contexto complejo y un final totalmente desgarrador.

La producción surcoreana que ofrece Netflix está dirigida para aquellos que realmente quieran profundizar en la cultura asiática de épocas pasadas, donde las responsabilidades y presiones sociales abundaban, así como también las críticas y los desafíos de mantener una vida medianamente estable en el día a día.