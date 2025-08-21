Revelaron detalles exclusivos sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: ¿cuándo y dónde se haría la boda?

Después de los altos y bajos que tuvo la relación, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se comprometieron. Con base a ese hecho, en la más reciente emisión de “LAM” revelaron detalles de lo que sería la boda entre la cantante y el futbolista.

Según el ejército de “LAM”, la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul estaría más cerca de lo que parece. Incluso, Pepe Ochoa de antemano aseguró: “Oficialmente, tienen lugar de casamiento”. Después, profundizaron en los detalles.

¡Ya no se esconden! Se filtró la foto de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul juntos en Buenos Aires

Dónde y cuándo sería la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

La encargada de revelar los detalles sobre el tema fue la panelista de “LAM”, Cande Mazzone y, para hacerlo, en principio dijo: “A mí la información que me llegó fue que se van a casar en diciembre”.

Luego, Cande aseguró que tanto Tini Stoessel como Rodrigo de Paul se querrían casar en Argentina y sumó: “La idea sería para la segunda semana de diciembre, antes de las fiestas. Entre el 16 y el 20. Yo me la jugaría por el 18″.

En ese contexto, se rumorea que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul podrían hacerlo el 18 para que su boda coincida con el día en el que Argentina salió campeón en el Mundial de futbol.

Por otro lado, la panelista de “LAM” remarcó que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya habrían visualizado su boda en un determinado salón de eventos: “Les gustaría hacerlo en Exaltación de la Cruz. Tienen amigos que se han casado allí”. Aun así, Cande no descartó la posibilidad de que la cantante y el futbolista hagan una celebración en el exterior para sus tantos conocidos y amigos.

Por su parte, Cande se refirió a la nueva Tini que hoy se presenta ante los medios: “A ella se la ve muy bien, diría que es uno de sus mejores momentos. Nunca habló de la maternidad, ni de la familia, y ahora sí lo hace. Se la ve contenta, sé la ve cómoda encarando un proyecto de vida”.

Tini y Rodrigo De Paul. (Foto: Instagram Tini Stoessel)

Por último, pero no menos redundante, Pepe Ochoa volvió al tema de la boda y adelantó: “Hay invitados muy importantes, gente muy famosa, obviamente va a ser un casamiento exclusivo”.