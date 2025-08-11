¿Embarazada? Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya eligieron el nombre de su primer hijo

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel volvieron a estar en el centro de la escena, esta vez por un motivo que va más allá de la música y el fútbol. Aunque ninguno confirmó públicamente su reconciliación, las fotos recientes juntos en Miami alimentaron las versiones. Ahora, un periodista español aseguró que la pareja no solo piensa en boda, sino que ya habría elegido el nombre de su primer hijo.

Así habría sido la propuesta de casamiento de Rodrigo a Tini.

La bomba la soltó Roberto Antolín en una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live. Según contó, Lionel Messi sería el padrino de la boda y, además, del primer hijo de la pareja. “Ellos tienen definido ponerle Lionel a ese hijo, 100 x 100, garantizado”, afirmó con contundencia.

Las publicaciones de Tini Stoessel.

Los planes de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul de formar una familia

Antolín explicó que el vínculo entre De Paul y Messi no se limita al vestuario de la Selección. “La mano que le ha echado Lionel a Rodrigo en este mercado de pases ha sido tremendo. Para mí es más importante la vida que la profesión y el primer hijo, si es varón, se llamará Lionel. Es todo simple y claro”, sostuvo.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se mostraron juntos en Buenos Aires

El periodista también adelantó que la vida de la pareja en Miami será más tranquila y con foco en la familia. “En dos o tres años Rodrigo formará una familia con Tini”, señaló. De Paul, que firmó un contrato por cuatro años con el Inter de Miami, estaría proyectando instalarse definitivamente allí junto a la artista.

Tini Stoessel acompañando a Rodrigo De Paul en la presentación del Inter Miami

En su relato, Antolín recordó que cuando habló de la boda en un programa de Carlos Monti, algunos panelistas pusieron en duda la información. “Yanina Latorre se desesperó y desmintió todo lo que conté, y ahora me da la razón. Ya no dice nada. No me nombra ella”, apuntó.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Sobre el futuro cercano, el comunicador fue categórico: “Te garantizo que el primer hijo de Tini y Rodrigo nacerá en Miami. Si es varón, le van a poner Lionel; si es niña, no lo sé”.