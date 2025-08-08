El llamativo ida y vuelta entre María Becerra y Tini Stoessel: ¿se viene otra colaboración?

María Becerra y Tini Stoessel son dos de las artistas argentinas más exitosas del último tiempo. Ambas ya tienen una larga carrera en la industria musical y no paran de romper récords con sus canciones, así como también con sus shows en vivo. Mientras cada una se prepara para sus próximas fechas, tuvieron un llamativo cruce en redes sociales que sorprendió a sus fans.

La expectativa por Futttura, el festival de Tini Stoessel sigue creciendo. Tal como anunció la propia cantante y actriz, está preparando un mega evento donde repasará la trayectoria de la artista desde sus inicios en ”Violetta“ hasta sus éxitos como solista.

"La triple T" trabaja sin pausa en Futttura, su próximo megashow en Buenos Aires. (Instagram @pogo.creative.co).

Por su parte, María Becerra viene de anunciar su tercer estadio River. Luego de varios meses alejada de la música y enfocada en su salud, la artista regresa a los escenarios con un show 360° en el Monumental. Allí presentará su nuevo material que contiene varios alter-egos que creó ella misma para diferenciar esta nueva etapa musical.

El gran anuncio de María Becerra

En medio, por supuesto, las comparaciones entre ambas cantantes no tardaron en aparecer en las redes sociales. Muchos usuarios comentaron acerca de las coincidencias y diferencias entre los anuncios de las dos artistas, generando un debate acerca de una posible rivalidad secreta entre ellas y sus equipos.

El ida y vuelta entre Tini Stoessel y María Becerra

Sin embargo, tanto María como Tini se encargaron de disolver los rumores y salieron a desmentir estas versiones con un contundente gesto: un cariñoso ida y vuelta en sus redes sociales.

A pocas horas del anuncio del tercer show de María Becerra en River Plate, Tini Stoessel sorprendió con su propio anuncio de una nueva canción titulada “De papel”. Por lo que su colega aprovechó para dejarle un tierno mensaje y darle su apoyo. “Te quiero tanto”, escribió María Becerra en la publicación de Tini sobre su nuevo sencillo.

El llamativo ida y vuelta entre María Becerra y Tini Stoessel: ¿se viene otra colaboración?

Acto seguido, la Triple T le respondió con otro tierno elogio. “Y yo a vos mi cielo, estoy tan orgullosa de vos”, le comentó desde su cuenta verificada. De esta manera, tanto Tini como María se encargaron de eliminar todo tipo de sospechas de una posible rivalidad o enemistad y dejaron ver que siguen siendo muy cercanas.

María Becerra y Tini Stoessel posaron para Instagram.

Además, vale remarcar que recientemente, el periodista Gustavo Mendez había anunciado que durante el regreso de Tini a la Argentina con Rodrigo De Paul hubo un encuentro con La Nena de Argentina para grabar una nueva canción en el estudio discográfico de Virgins. Por lo que no se descartaría que en un futuro cercano se venga otro esperado anuncio: el de una nueva colaboración entre ambas.