Salió a la luz cuándo y dónde se casarán Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tras anunciar públicamente su compromiso, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se convirtieron en el centro de todas las miradas. A partir de ese momento, comenzaron a circular distintas versiones y especulaciones sobre la esperada boda, incluyendo posibles fechas para la celebración y los exclusivos lugares que estarían evaluando para sellar su amor.

Pochi, la creadora de Gossipeame, sorprendió a sus seguidores al abrir una nueva caja de preguntas en su cuenta de Instagram, pero esta vez con una consigna diferente a la habitual: en lugar de hablar de chismes, invitó a sus fans a confesar sus “mambos o traumas”, generando todo tipo de respuestas y revelaciones.

Cuándo se casan Tini y Rodrigo De Paul.

Uno de sus seguidores quiso saber si era cierto que la pareja planeaba casarse a finales de este año, y la periodista no dudó en responder con firmeza: “Me dijeron que se casarían el año que viene en Argentina”.

Así fue la aparición de Tini Stoessel en la presentación de Rodrigo De Paul en el Inter Miami

Las imágenes de la presentación en el Estadio Chase se hicieron virales rápidamente, confirmando por primera vez a la pareja. Tini llevó la remera del Inter Miami con el número 7 y el apellido De Paul detrás, junto con un jean oversize y botas.

La artista acompañó a su pareja desde la tribuna, donde también estaba su papá Alejandro, su hermano, y hay fotos de Tini hablando con Antonela Roccuzzo, quien estaba junto a Lionel Messi.

Tini Stoessel acompañando a Rodrigo De Paul en la presentación del Inter Miami

Por su parte, Rodrigo De Paul llevó camisa y pantalón de vestir, y pasó a la cancha con su dos hijos frente al aplauso del público.

La confirmación oficial de la pareja se vio en fotos de Tini y Rodrigo abrazados, o ambos de frente mirándose. Comienza una nueva etapa en la pareja que enfrenta rumores de un posible casamiento en los próximos meses, ahora queda esperar que oficialicen la reconciliación en redes sociales.

Tini Stoessel acompañando a Rodrigo De Paul en la presentación del Inter Miami

Es la primera vez que Tini se muestra con los hijos del futbolista, y en una de las imágenes se la ve con Francesca.