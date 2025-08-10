Messi, el magnate del lujo: así son sus hoteles en Europa valuados en 223 millones de euros

Lionel Messi no se conformó con su legado en el campo de juego y ha dado un paso determinante en el mundo de los negocios: sus hoteles boutique bajo la marca MiM Hotels ahora forman parte de una socimi —una sociedad de inversión inmobiliaria— cotizada en la Bolsa europea Portfolio Stock Exchange, con una capitalización inicial que supera los €223 millones.

La sociedad en cuestión, Edificio Rostower, no solo agrupa estos seis hoteles de lujo, sino también inmuebles estratégicos como un edificio de oficinas en Barcelona, propiedades residenciales en París, Londres y el chalé en Ibiza. El futbolista preside el consejo de administración, mientras que su esposa, Antonela Roccuzzo, ocupa la vicepresidencia.

MIM Sitges

Los seis hoteles MiM están distribuidos en destinos de ensueño: Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira, Sotogrande y Andorra . Cada uno destaca por su diseño elegante, ubicación privilegiada y atención personalizada enfocada en el confort de huéspedes exigentes.

El primero en abrir fue el MiM Sitges, desarrollado con enfoque sustentable (una de sus laterales tiene certificación LEED Gold) y ubicado a solo 100 metros de la playa.

MIM Ibiza

Luego, el emblemático MiM Ibiza Es Vivé, con estética Art Deco, rooftop-bar, spa con DJs y tarifas que van de €226 a €525 por noche.

En Mallorca, su enfoque es más romántico: el MiM Mallorca, sin niños (adults-only), a pasos del mar y con detalles arquitectónicos limpios y modernos.

MIM Mallorca

En contraste, el MiM Baqueira apuesta al lujo alpino, con pistas de esquí a mano, spa e instalaciones para una experiencia invernal premium.

MIM Baqueira

Otro destino clave es Sotogrande, donde el MiM Sotogrande —frente al puerto deportivo— combina arquitectura náutica, spa y vistas exclusivas al Mediterráneo.

MIM Sotogrande

Y el sexto, en Andorra, fue el primero en recibir categoría cinco estrellas, e incluye suite personal de Leo Messi, gastronomía de autor y ambientes minimalistas.

A fin de 2024, Messi anunció que Edificio Rostower —con esos hoteles como activos centrales— comenzaría su proceso bursátil, consolidando una estructura de inversión inmobiliaria moderna y eficiente para proyectar su expansión.

Además de la rentabilidad por hospedaje, la estructura empresarial apunta a optimizar beneficios fiscales, atraer inversores externos y potenciar nuevos desarrollos en turismo premium en Europa.