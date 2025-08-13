Desde México, Tini Stoessel se robó todas las miradas con su look en el estreno de Quebranto, su nueva serie

Tini Stoessel inició su camino en la televisión durante su adolescencia con Violetta, y desde entonces su trayectoria no dejó de crecer. De ícono juvenil pasó a convertirse en una figura clave del pop, con un estilo único. Hoy, consolidada como artista, sus canciones resuenan en todo el mundo y su imagen impone tendencia en redes, donde millones de seguidores siguen de cerca cada paso que da.

Los imperdibles looks de Tini Stoessel desde México en la previa del estreno de “Quebranto”

En esta oportunidad, la artista compartió con sus fanáticos algunas fotos desde México mientras promociona el estreno de su nueva serie, Quebranto, una historia cargada de drama y misterio que se estrenará el 15 de agosto en Disney+.

Filmada en México y Argentina, la trama sigue a Miranda, una joven adoptada que lidia con trastornos de ansiedad y decide viajar a México para descubrir sus orígenes.

Allí se topa con una verdad dolorosa que la lleva a infiltrarse en una peligrosa organización criminal, acompañada por Javier Lara (Jorge López) y bajo la protección de Leo (Martín Barba).

Los planes de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul para formar una familia

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvieron a acaparar titulares, pero esta vez por un motivo que trascendió la música y el fútbol. Aunque ninguno confirmó públicamente su reconciliación, las recientes fotos juntos en Miami alimentaron los rumores, y ahora un periodista español asegura que la pareja ya piensa en casarse y tener su primer hijo.

Tini Stoessel acompañando a Rodrigo De Paul en la presentación del Inter Miami

Según reveló Roberto Antolín, Lionel Messi sería no solo el padrino de la boda, sino también del bebé que esperan tener. Además, afirmó que, si es varón, llevará el nombre Lionel como homenaje al capitán de la Selección. El periodista también adelantó que la pareja planea instalarse en Miami, donde De Paul firmó contrato por cuatro años con el Inter, para llevar una vida más tranquila y enfocada en la familia.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Antolín fue categórico al proyectar que, en dos o tres años, la artista y el futbolista formarán su familia en la ciudad estadounidense. Incluso, se mostró seguro de que el primer hijo de la pareja nacerá allí, reforzando la idea de un futuro compartido lejos del ruido mediático, pero bajo la mirada de millones de fanáticos.