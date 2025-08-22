Para qué sirve ponerse aceite de coco y azúcar: el truco casero para una piel suave y sana

El cuidado de la piel no siempre depende de productos costosos. En los últimos meses, miles de usuarios en TikTok e Instagram comenzaron a mostrar un truco casero que combina aceite de coco y azúcar para exfoliar e hidratar. El resultado, aseguran, puede competir con varias cremas de farmacia.
El furor creció tanto que dermatólogos y especialistas en estética decidieron dar su opinión para aclarar cuáles son los beneficios reales de esta mezcla y en qué casos conviene evitarla.
La combinación que conquistó a las redes sociales
El aceite de coco es un humectante natural y el azúcar funciona como exfoliante suave. “El secreto está en aplicarlos sobre piel húmeda y en movimientos circulares, porque así eliminás células muertas y mejorás la circulación”, explican los profesionales de la Sociedad Argentina de Dermatología.
La receta es simple: mezclar media taza de azúcar con un cuarto de taza de aceite de coco hasta lograr una consistencia arenosa. Se recomienda dejarla actuar unos minutos y enjuagar con agua tibia. Eso sí, los especialistas advierten que quienes tienen acné deben evitarla, ya que podría obstruir los poros y empeorar los brotes.
Los beneficios que destacan los expertos
El aceite de coco y el azúcar no solo conquistan por su bajo costo. Los especialistas resaltan tres beneficios clave:
- Hidratación profunda: el coco ayuda a retener la humedad y suaviza la piel seca.
- Propiedades antibacterianas y antioxidantes: eliminan bacterias dañinas y protegen contra el envejecimiento prematuro.
- Efecto detox: el azúcar limpia los poros, elimina restos de maquillaje y deja la piel más luminosa.
Además, algunos estudios muestran que esta mezcla también puede usarse en el cuero cabelludo para prevenir la caída del pelo, siempre en aplicaciones suaves y espaciadas.
Los dermatólogos coinciden en que lo ideal es aplicarlo como máximo dos veces por semana. “Si se repite con demasiada frecuencia, la piel puede irritarse o resecarse”, señalan. También recomiendan aplicar una crema hidratante después para potenciar el efecto del tratamiento casero.