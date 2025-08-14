Cómo cuidar la piel sensible de los niños: los cinco trucos efectivos

El Día del Niño 2025 se celebra este domingo 17 de agosto en todo el país. Es la fecha especial para los más chicos reciban regalos y cariño en sus casas. En ese contexto, es necesario tener en cuenta que la piel de los menores es más sensible y vulnerable, por lo que se debe sumar cuidados específicos.

Cómo cuidar la piel del bebé: los tips para tener sana y libre de molestias

La piel del bebé tiene un pH más ácido y es más propensa a las infecciones como a la irritación. Su dermis es 3 veces más delgada, esto la hace más sensible al calor y a la pérdida de agua.

Una de las patologías más comunes en bebés es la dermatitis de pañal, que aparece en la tercera semana de vida y afecta al 50% de los recién nacidos. Se caracteriza por el enrojecimiento y la tirantez de la piel en el área del pañal, lo que provoca incomodidad, a la hora de cambiarlos.

La médica dermatóloga para La Roche-Posay Andrea Santos Muñoz (MN 14610) reveló cinco trucos para cuidar la piel de los más chicos.

Evitar limpiadores agresivos: es recomendable usar óleo calcáreo o aceite común de cocina.

Dejar las toallitas solo para casos especiales, y agua solo para el momento del baño.

Cambiar frecuentemente el pañal y aplicar Cicaplast en la zona cubierta por el pañal, después de la deposición. Si solo es orina, con una limpieza normal es suficiente.

El tamaño del pañal que sea adecuado. Ni muy grande ni muy ajustado.

Evitar cremas con corticoides, ya que es una zona ocluida por el pañal y puede haber absorción.

Por otro lado, al hablar de las caídas y raspones típicos de los niños cuando empiezan a caminar e investigar el mundo. Si bien son normales, es importante asegurar una cicatrización óptima y prevenir infecciones.

“Luego de limpiar y desinfectar la herida, recomiendo la aplicación de productos que recuperen, calmen y protejan la piel irritada. Cicaplast Baume B5+ de La Roche-Posay, por ejemplo, actúa como un potente cicatrizante, acelerando la recuperación de la piel y minimizando las cicatrices. Es el infaltable en todo botiquín familiar, brindando tranquilidad a padres y madres ante los percances diarios” concluye la Dra. Muñoz (MN 104610).

Cicaplast Baume B5+ se posiciona como el héroe para toda la familia. Su fórmula avanzada e hipoalergénica ha sido clínicamente probada en más de 15 condiciones de la piel, lo que la convierte en una opción todo terreno, segura y efectiva.

Es ideal para calmar irritaciones, rojeces y rozaduras en bebés y niños, como las causadas por el uso del pañal. También puede utilizarse en casos de picaduras de insectos, pequeñas heridas o raspaduras, brindando alivio inmediato y favoreciendo la recuperación natural de la piel.

Cicaplast es adecuado para personas de todas las edades, tipos de piel y fototipos, garantizando el cuidado que tu piel y la de tu familia necesitan.