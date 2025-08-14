Cómo cuidar la piel sensible de los niños: los cinco trucos efectivos

El Día del Niño 2025 se celebra este domingo 17 de agosto en todo el país. Es la fecha especial para los más chicos reciban regalos y cariño en sus casas. En ese contexto, es necesario tener en cuenta que la piel de los menores es más sensible y vulnerable, por lo que se debe sumar cuidados específicos.
La piel del bebé tiene un pH más ácido y es más propensa a las infecciones como a la irritación. Su dermis es 3 veces más delgada, esto la hace más sensible al calor y a la pérdida de agua.
Una de las patologías más comunes en bebés es la dermatitis de pañal, que aparece en la tercera semana de vida y afecta al 50% de los recién nacidos. Se caracteriza por el enrojecimiento y la tirantez de la piel en el área del pañal, lo que provoca incomodidad, a la hora de cambiarlos.
Cómo cuidar la piel del bebé: los tips para tener sana y libre de molestias
La médica dermatóloga para La Roche-Posay Andrea Santos Muñoz (MN 14610) reveló cinco trucos para cuidar la piel de los más chicos.
- Evitar limpiadores agresivos: es recomendable usar óleo calcáreo o aceite común de cocina.
- Dejar las toallitas solo para casos especiales, y agua solo para el momento del baño.
- Cambiar frecuentemente el pañal y aplicar Cicaplast en la zona cubierta por el pañal, después de la deposición. Si solo es orina, con una limpieza normal es suficiente.
- El tamaño del pañal que sea adecuado. Ni muy grande ni muy ajustado.
- Evitar cremas con corticoides, ya que es una zona ocluida por el pañal y puede haber absorción.
Por otro lado, al hablar de las caídas y raspones típicos de los niños cuando empiezan a caminar e investigar el mundo. Si bien son normales, es importante asegurar una cicatrización óptima y prevenir infecciones.
Luego de limpiar y desinfectar la herida, recomiendo la aplicación de productos que recuperen, calmen y protejan la piel irritada.
