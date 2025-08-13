Regalar a veces es muy complicado, especialmente cuando se tratan de niños. Los gustos cambian, las modas también. Es que cada edad es un mundo y se complica más cuando van llegando a la adolescencia.

El Día de la Niñez es una excelente oportunidad para regalar algo que no solo divierta, sino que también estimule su desarrollo, imaginación y creatividad.

Sin embargo, para aquellos que necesiten una guía con regalos para una fecha de cumpleaños o día del niño, una opción que no falla es descrubir qué es lo más vendido en Mercado Libre.

Opciones para regalar este Día del niño.

Opciones de regalo para el día del niño 2025

Para esta fecha, la famosa página de compra y venta abrió una opción para encontrar el regalo ideal. Esta se puede encontrar en el siguiente link. Entre lo más vendido de la página para este día del niño están:

Bicicletas

Juegos de mesa (según la edad hay opciones)

Autos a control remoto.

Juegos de bloques (son furor los magnéticos)

Muñecos con forma de bebés

Pelotas y arco para jugar al futbol

Peluches (el famoso Labubu)

Por qué algunos celebraron el día del niño el 10 de agosto y no el 17

Para este año 2025, la fecha se ha fijado (como de costumbre) para el tercer domingo de agosto, que coincide con el 17 de agosto.

Esta elección se ha hecho para aprovechar el fin de semana largo, ya que el viernes 15 de agosto fue declarado día no laborable con fines turísticos y algunos padres no van a trabajar.

Sin embargo, hubo un intento de cambiar la fecha para el 10 de agosto (esto teniendo en cuenta la cercanía de la fecha de pago y que no había elecciones), pero esto terminó no pasando, aunque algunos locales y comercios prefirieron celebrarlo ese día.