Día del Niño 2025: cómo conseguir helado gratis este 10 de agosto y dónde regalan

Llegó Agosto y los nenes de las familias esperan el domingo en que se celebra el Día del Niño para recibir regalos. Es por eso que por la fecha especial muchos negocios lanzan promociones de descuentos en productos para regalar y que sea a un menor costo. La gastronomía también se suma.

Este año el Día del Niño se celebra el 17 de agosto. Si bien hubo varias idas y venidas porque se pasó al segundo del mes, para luego trasladarlo al tercero. Como la fecha especial lo indica, los negocios lanzan descuentos durante todo el mes.

Este domingo 10 de agosto, los niños van a poder disfrutar de un helado gratis en algunos locales de Grido. Esta heladería es una de las más populares del país, y tiene locales por todos lados. Se suma a la celebración de los más chicos y regala helado este domingo 10 de agosto.

Dónde conseguir el helado gratis de Grido por el Día del Niño 2025

La promoción es para niños de hasta 12 años y en todos los locales de Grido de Argentina, según publicó la cuenta oficial de la marca.

“Celebrá con Grido el Día de la Niñez. No te pierdas este gran festejo para toda la familia: este domingo 10/08 a las 17 hs te esperamos en todas las Grido de Argentina para jugar y divertirnos junt@s”, escribieron en el Instagram de Grido.

Grido regala helado por el Día del Niño

“Válido en todas las Grido de ARGENTINA hasta agotar stock por franquicia, sólo para niñ@ de hasta 12 años”, agregaron en la cuenta de Grido.

Es decir que la promoción es a las 17 horas en todos los locales del país hasta agotar stock y para niños de hasta 12 años de edad.

El helado es una opción ideal para compartir con los más chicos. Además, habrá juegos para pasar una linda tarde al aire libre y tomar un helado gratis. La promoción es hasta agotar stock así que se debe llegar temprano para ganar lugar.