Manchas en la piel: qué tipos existen, a qué edad aparecen y cómo prevenirlas

Las manchas en la piel no son sólo una cuestión estética, pueden afectar profundamente cómo se ven y se sienten las mujeres a lo largo de los años. Es por eso que cuidar la piel todos los días es el principal paso para no exponerla de más en el sol o en las bajas temperaturas.

Las manchas en la piel aparecen de diferentes formas, etapas de la vida y con características propias que las distinguen entre sí. Es una de las preocupaciones más relevantes en las personas, según estudios recientes.

Qué tipos de manchas en la piel existen y a qué edad aparecen

Qué tipos de manchas existen y a qué edad aparecen:

Manchas del sol: La exposición solar es la causa principal de las manchas pigmentarias debido a que los rayos UV estimulan la producción de melanina, el pigmento que colorea nuestra piel, cabello y ojos. La frente, la nariz, las mejillas, el mentón y el cuello son las áreas donde suelen manifestarse con mayor frecuencia. Su aparición suele verse a partir de los 20 años.

Manchas en la piel

Melasma: Son manchas marrones, más grandes e irregulares que las pecas, que aparecen principalmente en mujeres durante el embarazo o debido a cambios hormonales. Si bien pueden aparecer a cualquier edad adulta, son más típicas en mujeres a partir de los 30 años.

Léntigos seniles o manchas de la edad: Son manchas planas y marrones que aparecen como consecuencia del envejecimiento cutáneo y de la exposición solar crónica. Aparecen, a partir de los 40 años y son un signo del daño acumulativo en la piel.

Cómo prevenir y cuidar las manchas en la piel

Hay 7 pasos que se deben seguir y son recomendados por médicos:

Usar productos con activos despigmentantes respaldados por evidencia: Algunos ejemplos son la Niacinamida B3, que es eficaz, segura y apta todo tipo de piel; el Retinol puro, para rutinas nocturnas; y Melasyl, el nuevo activo de Vichy con acción preventiva sobre la melanina. Cuidar la exposición solar: Es sumamente importante utilizar protector solar todo el año y no solo en verano. Reaplicar cada 2 horas si hay exposición directa y priorizar fórmulas con FPS 50. Dormir bien: El descanso favorece la regeneración celular. Hidratarse correctamente: Tanto con agua como a través de la humectación tópica. Incluir alimentos ricos en antioxidantes: Frutas rojas, hojas verdes y cúrcuma son grandes aliados para combatir las manchas. Evitar picos de estrés: El cortisol puede agravar procesos pigmentarios. Constancia y rutina personalizada: Las manchas no se eliminan de un día para el otro. La persistencia es clave.

Qué tipos de manchas en la piel existen y a qué edad aparecen

Vichy lanzó Liftactiv Pigment Specialist B3, una línea de productos con una tecnología superior, potenciada con Melasyl. Este activo intercepta el exceso de melanina antes de que marque la piel, previniendo la aparición de manchas de manera sumamente efectiva.

El producto estrella de esta línea es el contorno de ojos, que no solo combate eficazmente las ojeras pigmentadas, sino que también aborda las manchas que pueden aparecer. Además de Melasyl, su fórmula incluye Niacinamida B3, una potente vitamina B que aclara visiblemente las manchas, unificando el tono y aportando luminosidad a la mirada. También cuenta con FPS +50.

Cómo combatir las manchas en la piel

La rutina se completa con un serum que corrige las manchas oscuras y unifica el tono de la piel. Además de la crema de día, que también ofrece una reducción de hasta el 88% de manchas oscuras.

“Las manchas en la piel son una de las principales preocupaciones que veo en consulta, especialmente en mujeres a partir de los 30 años, durante el embarazo o la menopausia. Es clave abordarlas de forma integral. No solo con activos como la Niacinamida B3, el retinol o tecnologías como el Melasyl, sino también con buenos hábitos: una correcta hidratación, descanso adecuado y una alimentación rica en antioxidantes”, expresó Daniela Maleh (MN 143541), médica dermatóloga y Especialista en Medicina Estética para Vichy.