Salto Encantado: productor yerbatero irrumpió en un secadero y amenazó con prenderse fuego por una deuda

Alejandro Cuz, productor yerbatero de San Vicente, irrumpió esta mañana en el secadero Agro Moreno de Salto Encantado y amenazó con prenderse fuego en reclamo por el pago de la hoja verde que, de acuerdo a su denuncia, la empresa le adeuda desde el año pasado.

El colono afirmó que el sábado le entregaron un cheque cuyos fondos estarán disponibles recién en octubre, pese a que el propietario del secadero le había prometido abonar 700 mil pesos semanales.

Ante la tensión generada por la protesta, las trabajadoras del establecimiento alertaron al 911 y finalmente el productor fue detenido por efectivos policiales.

Fuente: La Voz de Misiones