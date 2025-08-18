Vía Oberá / Amenazas

Salto Encantado: productor yerbatero irrumpió en un secadero y amenazó con prenderse fuego por una deuda

Un colono reclamó el pago de la hoja verde que, según denunció, le adeudan desde 2023. La Policía intervino tras el llamado de las trabajadoras y lo detuvo en el lugar.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

18 de agosto de 2025,

Salto Encantado: productor yerbatero irrumpió en un secadero y amenazó con prenderse fuego por una deuda
El hombre ingresó al lugar con bidones de combustible, exigiendo hablar con el propietario del secadero.

Alejandro Cuz, productor yerbatero de San Vicente, irrumpió esta mañana en el secadero Agro Moreno de Salto Encantado y amenazó con prenderse fuego en reclamo por el pago de la hoja verde que, de acuerdo a su denuncia, la empresa le adeuda desde el año pasado.

El colono afirmó que el sábado le entregaron un cheque cuyos fondos estarán disponibles recién en octubre, pese a que el propietario del secadero le había prometido abonar 700 mil pesos semanales.

Ante la tensión generada por la protesta, las trabajadoras del establecimiento alertaron al 911 y finalmente el productor fue detenido por efectivos policiales.

Fuente: La Voz de Misiones

Temas Relacionados

MÁS DE Amenazas
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS