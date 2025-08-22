Cómo hacer el bizcochuelo “12 cucharadas”: receta fácil y rápida, ideal para la merienda

Si hablamos de recetas fáciles y rendidoras, el bizcochuelo “12 cucharadas” se lleva todos los aplausos. Popularizado en TikTok por la cuenta @lapasamoscomiendo, este clásico casero demuestra que no hace falta ser pastelero profesional para preparar algo rico, húmedo y esponjoso.

Con apenas un par de huevos, harina y lo que tengas a mano en tu alacena, podés tener lista una torta ideal para la merienda. Y lo mejor: no lleva ni balanza ni medidores, porque todo se mide con cucharadas.

Esta receta es ideal cuando querés merendar algo rico.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el bizcochuelo “12 cucharadas”

2 huevos

12 cucharadas de azúcar

12 cucharadas de aceite

12 cucharadas de leche

Esencia de vainilla y ralladura de limón o naranja

12 cucharadas de harina leudante (si usás harina común, agregá 2 cucharaditas de polvo de hornear)

Azúcar extra para espolvorear por arriba

Así queda el bizcochuelo por dentro.

Paso a paso, cómo preparar el bizcochuelo “12 cucharadas”

En un bowl, rompé los huevos y mezclalos con el azúcar hasta obtener una preparación homogénea. Sumá el aceite y seguí batiendo para integrar bien. Agregá la leche, la esencia y la ralladura de cítrico a elección. Mezclá nuevamente. Incorporá la harina (y el polvo de hornear si no usás leudante) de a poco, integrando con movimientos envolventes. Pasá la mezcla a un molde enmantecado y enharinado. Espolvoreá un poco de azúcar por encima para lograr un crocante extra. Llevá al horno medio (180 °C) durante 20 a 30 minutos, o hasta que al pincharlo con un palillo salga limpio.

El resultado es un bizcochuelo dorado, húmedo y aireado que se adapta a todos los gustos. Podés comerlo solo, con un buen mate o café, o incluso rellenarlo con dulce de leche o crema si querés llevarlo al siguiente nivel.