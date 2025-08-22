Cómo hacer el bizcochuelo “12 cucharadas”: receta fácil y rápida, ideal para la merienda

Si hablamos de recetas fáciles y rendidoras, el bizcochuelo “12 cucharadas” se lleva todos los aplausos. Popularizado en TikTok por la cuenta @lapasamoscomiendo, este clásico casero demuestra que no hace falta ser pastelero profesional para preparar algo rico, húmedo y esponjoso.
Con apenas un par de huevos, harina y lo que tengas a mano en tu alacena, podés tener lista una torta ideal para la merienda. Y lo mejor: no lleva ni balanza ni medidores, porque todo se mide con cucharadas.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el bizcochuelo “12 cucharadas”
- 2 huevos
- 12 cucharadas de azúcar
- 12 cucharadas de aceite
- 12 cucharadas de leche
- Esencia de vainilla y ralladura de limón o naranja
- 12 cucharadas de harina leudante(si usás harina común, agregá 2 cucharaditas de polvo de hornear)
- Azúcar extra para espolvorear por arriba
Paso a paso, cómo preparar el bizcochuelo “12 cucharadas”
- En un bowl, rompé los huevos y mezclalos con el azúcar hasta obtener una preparación homogénea.
- Sumá el aceite y seguí batiendo para integrar bien.
- Agregá la leche, la esencia y la ralladura de cítrico a elección. Mezclá nuevamente.
- Incorporá la harina (y el polvo de hornear si no usás leudante) de a poco, integrando con movimientos envolventes.
- Pasá la mezcla a un molde enmantecado y enharinado. Espolvoreá un poco de azúcar por encima para lograr un crocante extra.
- Llevá al horno medio (180 °C) durante 20 a 30 minutos, o hasta que al pincharlo con un palillo salga limpio.
El resultado es un bizcochuelo dorado, húmedo y aireado que se adapta a todos los gustos. Podés comerlo solo, con un buen mate o café, o incluso rellenarlo con dulce de leche o crema si querés llevarlo al siguiente nivel.