Cómo hacer el bizcochuelo “12 cucharadas”: receta fácil y rápida, ideal para la merienda

Con pocos ingredientes y un paso a paso muy simple, esta receta viral se convirtió en la favorita para acompañar el mate o el café de la tarde.

Shaiel Teran Velazquez

22 de agosto de 2025,

Así se hace para que un bizcochuelo quede esponjoso.

Si hablamos de recetas fáciles y rendidoras, el bizcochuelo “12 cucharadas” se lleva todos los aplausos. Popularizado en TikTok por la cuenta @lapasamoscomiendo, este clásico casero demuestra que no hace falta ser pastelero profesional para preparar algo rico, húmedo y esponjoso.

Con apenas un par de huevos, harina y lo que tengas a mano en tu alacena, podés tener lista una torta ideal para la merienda. Y lo mejor: no lleva ni balanza ni medidores, porque todo se mide con cucharadas.

Esta receta es ideal cuando querés merendar algo rico.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el bizcochuelo “12 cucharadas”

  • 2 huevos
  • 12 cucharadas de azúcar
  • 12 cucharadas de aceite
  • 12 cucharadas de leche
  • Esencia de vainilla y ralladura de limón o naranja
  • 12 cucharadas de harina leudante(si usás harina común, agregá 2 cucharaditas de polvo de hornear)
  • Azúcar extra para espolvorear por arriba
Así queda el bizcochuelo por dentro.

Paso a paso, cómo preparar el bizcochuelo “12 cucharadas”

  1. En un bowl, rompé los huevos y mezclalos con el azúcar hasta obtener una preparación homogénea.
  2. Sumá el aceite y seguí batiendo para integrar bien.
  3. Agregá la leche, la esencia y la ralladura de cítrico a elección. Mezclá nuevamente.
  4. Incorporá la harina (y el polvo de hornear si no usás leudante) de a poco, integrando con movimientos envolventes.
  5. Pasá la mezcla a un molde enmantecado y enharinado. Espolvoreá un poco de azúcar por encima para lograr un crocante extra.
  6. Llevá al horno medio (180 °C) durante 20 a 30 minutos, o hasta que al pincharlo con un palillo salga limpio.

El resultado es un bizcochuelo dorado, húmedo y aireado que se adapta a todos los gustos. Podés comerlo solo, con un buen mate o café, o incluso rellenarlo con dulce de leche o crema si querés llevarlo al siguiente nivel.

