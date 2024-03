Receta rápida y fácil de un bizcochuelo con solo tres ingredientes

A todos nos sucede que tenemos ganas de darnos un gustito de algo dulce, pero no tenemos nada en la heladera. La cocinera y creadora de contenido, Estefi Colombo, se caracteriza por preparar recetas fáciles y prácticas que podemos preparar en cualquier momento y con ingredientes que tenemos a mano.

Estefi, en diálogo con VíaPaís, comentó: “El bizcochuelo es como el ABC, son tres ingredientes nada más. A todos los chicos les gusta y podes jugar si le querés poner chocolate, alguna mermelada, pero con tres ingredientes tenés un básico que no es tan caro, porque no lleva manteca, con huevos, azúcar y harina ya lo resolviste”.

Cómo preparar un bizcochuelo clásico

“¿Por qué no me sale un bizcochuelo bien esponjoso y aireado de vainilla? No van a lograr un buen punto batiéndolo a mano, así que lamento decirles que necesitan una batidora eléctrica”, comentó Estefi. La cocinera compartió en sus redes sociales qué ingredientes lleva y cómo es el paso a paso para lograr que salga “bien esponjoso”.

Ingredientes:

Huevos: 6 unidades

Azúcar: 180 gramos

Harina 0000: 180 gramos

Esencia de vainilla: a gusto

Receta:

Batimos los huevos entre 10 a 12 minutos a punto letra. Agregamos el azúcar en forma de lluvia. “Tenemos todo el aire que queremos generar y necesitamos para que el bizcochuelo sea bien alto, esponjoso, aireado”, agregó Estefi. Cada un huevo vamos a utilizar 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina 0000. “Un buen bizcochuelo no lleva harina leudante”, añadió. Vamos a tamizar y le vamos a agregar la harina en tres partes para cuidar el aire que se generó al principio con la batidora. Colocar la mezcla en un molde enmantecado o aceitado y enharinado. Rellenar hasta 3/4 partes de molde. Para un molde de 23 centímetro, precalentar el horno a 160° /180° por 45-50 minutos. “Durante la primera media hora no sean ansiosos y no abran el horno”, indicó la cocinera.

Como resultado, vamos a obtener un bizcochuelo esponjoso para compartir entre amigos y familia y para poder disfrutar en cualquier momento del día.