“Cuando cocino siento que el mundo se detiene”: Estefi Colombo enseña a cocinar con recetas fáciles y sin desperdicio

Cocinar es un arte, pero lograr exquisitos platillos con ingredientes sencillos - o los que te sobraron en la heladera - y en simples pasos, es un desafío. La cocinera y creadora de contenido, Estefi Colombo, logra innovar en la cocina con los alimentos que encontramos en el hogar, y además, sin desperdiciar absolutamente nada.

Estefi prepara recetas simples y con ingredientes que encontras en tu casa. Foto: Noticias de hoy

En diálogo con VíaPaís, la cocinera, experta en pastelería, nos comentó sobre su nuevo programa de televisión, cómo se acercó a la cocina, las recetas que funcionan para todo tipo de ocasión y cuál es su mayor sueño.

Estefi Colombo y su acercamiento a la cocina

Estefi, en un principio, nunca se había imaginado que la cocina iba a ser su lugar de trabajo. “En realidad, empecé estudiando diseño indumentaria”, recordó. A mitad de carrera, tras una conversación con una profesora, se dio cuenta de que esa carrera no era para ella. “Pegué un volantazo y empecé a investigar en la cocina”, añadió.

“A mi abuela le gustaba mucho cocinar y me anoté en un curso de cocina y, desde ahí, no paré”, aseguró. “No era fan de la cocina, pero cada vez que íbamos todos los fines de semana a visitarla, me ponía ahí a cocinar con ella. En mi casa a diario con mi mamá a diario no pasaba, siempre fue todo abocado mi abuela, de ahí aprendí”.

La cocinera dio sus primeros pasos haciendo pasantías en el Hotel Alvear, trabajando en el Faena y en el Palacio Duhau. Además, se dedicó al catering y trabajó en distintos restaurantes. Sus inicios en la televisión comenzaron en Utilísima y siguió creciendo lanzando su propio canal de YouTube y construyendo su comunidad de casi 2.000.000 de seguidores en Instagram.

Su boom en las redes sociales

En pandemia, Estefi decidió empezar a compartir sus recetas en Instagram, sin esperar la gran repercusión que tiene hoy en día. “Empecé a hacer vivos y la gente se empezó a copar un montón, como no podíamos salir para ocupar un poco el tiempo también. Cada vez fue creciendo más y me di cuenta que tenía una interacción muy buena con el público y sobre todo, esto de que las recetas sean accesibles y económicas, con ingredientes que todos puedan tener a su alcance”, indicó.

Y continuó: “Si bien, yo estudié la carrera y trabajé en muchos hoteles, intenté hacer, como lo hago en la actualidad, una bajada más limpia, no tanto tecnicismo para que la gente no se asuste. Para que se den cuenta que es fácil preparar la receta y que realmente la pueden hacer en sus casas sin tener ningún conocimiento previo de cocina”.

Cuando Estefi empezó la carrera no estaba entre sus planes volverse creadora de contenido: “Ni existían las redes sociales en ese momento, entonces no era un proyecto estar en redes sociales. Cuando yo empecé a estudiar siempre quise tener como mi lugar, mi pastelería y trabajar en restaurantes, que eso lo estoy haciendo”, aclaró.

“Después empezaron a crecer las redes sociales, nació mi primera hija, Faustina y ahí mi marido me dijo ‘¿por qué no haces un canal de Youtube y empezás a estar ahí?’. El canal empezó a crecer y ahí comenzaron a tener más fuerza las redes. Empecé a abocarme más a todo lo que era digital y y la verdad es que me encanta”, afirmó la cocinera.

Estefi indica que su diferencial comparado con otros creadores de contenido de recetas es que utiliza ingredientes sencillos y accesibles y recetas simples para que todo el mundo pueda cocinar. “Enseño a hacer el merengue italiano sin termómetro y sin la técnica de hacer una bolita dura, sino con tenedor. Intento buscar vueltas con cosas cotidianas que uno tiene en su casa y que puede llegar un resultado final muy bueno sin tener el profesionalismo de la carrera”, añadió.

Aprovéchalo todo: el nuevo programa de televisión

En este nuevo canal de televisión, Aprovéchalo todo, transmitido por elGourmet, la cocinera comparte sus recetas, tanto dulces como saladas, con el objetivo de que no se desperdicie absolutamente nada. “Mi objetivo es que se aproveche todo al cien por ciento, de principio a fin. Que cada ingrediente sea aprovechado al máximo y que no haya desperdicio en nada”, afirmó.

Y continuó diciendo: “Por ejemplo, la cáscara de la cebolla, si es agroecológica, la lavo, la seco y hago polvo de cebolla y en vez de usar para sazonar algo, utilizo ese polvo”. También presenta recetas reciclando algunas sobras de alimento: “Siempre que hago arroz, me sobra. Esas sobras las reutilizará sin caer en la clásica croqueta o tortilla, sino hacer unos panqueques o lasagna, pizza, ñoquis... Buscarle una vuelta más para poder reutilizar este ingrediente y no caer en lo clásico y tradicional. La columna vertebral es esto: aprovechar al 100% los ingredientes y no desperdiciar absolutamente nada”.

La gran meta que tiene Estefi es abrir su propio restaurante. Foto: El Gourmet

Asimismo, Estefi espera que sus televidentes puedan “usar la creatividad y abrir sus cabezas”. “Todo tiene una utilidad, simplemente es mezclar, integrar, y saber cuáles son nuestros gustos para llevar el ingrediente y poder procesarlo para tener un plato rico. Podemos tener cualquier ingrediente: el arroz, podés tener un plato principal, pero también un postre. Hay que estar muy abiertos y usar la imaginación para dar una vuelta de rosca y poder aprovecharlo en su máxima expresión”, expresó.

Su gran sueño gastronómico

Además de su protagonización en el programa de televisión, tiene otro sueño para este año: “Me gustaría poder tener mi pastelería. Hace dos años saqué mi primer libro que se llama 100% Dulce, de a poco voy viendo mis metas”, indicó.

Para Estefi, la cocina es el lugar donde se olvida de todo: “Cuando me pongo a cocinar siento que el mundo se detiene, me relajo. Muchas veces, cuando cocino, no hago una sola receta, al mismo tiempo que cocino un brownie hago galletitas y por ahí estoy haciendo una lasaña. Me encanta ir en simultáneo y estar concentrada porque voy con muchas cosas a la vez. Esto de hacer en cantidad, de estar todo el tiempo activa, es la mejor sensación, es hermoso”.